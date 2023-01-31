Розбитий ракетою будинок у Харкові попередньо відновленню підлягає – ХОВА

Чотириповерховий житловий будинок у центрі Харкова, частково зруйнований російською ракетою увечері 29 січня, за попередніми даними, відновленню підлягає.

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів в етері національного телемарафону.

“Та частина, яка зруйнована, це фактично один під’їзд, він наразі для проживання непридатний. Зараз паралельно будуть проводитися всі необхідні експертні дослідження. Для того, щоб ми розуміли, чи можливо відновити цю частину житлового будинку. Або ми маємо прийняти рішення щодо іншого конструктиву та застосувати його на практиці. Можливо, навіть і знести цілу частину будинку. Однак, за нашими попередніми даними, будинок відновленню підлягає”, – зазначив Синєгубов.

Також він додав, що в уцілілій частині дому вже відновили водо-, електро- та теплопостачання.

Нагадаємо, що будинок у центрі Харкова потрапив під російський удар ракетою С-300 близько 22:55 29 січня. Ракета зруйнувала дах будівлі та квартири на верхніх поверхах. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, постраждали троє людей. 85-річна жінка загинула. Її чоловік дивом не отримав серйозних травм. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що мешканців будинку евакуювали. Загалом – 15 осіб.