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У будинку в центрі Харкова, що пошкоджений через обстріл ракетою, дали тепло

Суспільство 13:46   31.01.2023
Оксана Якушко
У будинку в центрі Харкова, що пошкоджений через обстріл ракетою, дали тепло

Комунальники «Харківських теплових мереж» 30 січня усунули всі пошкодження та дали тепло до 3-го та 4-го під’їздів потерпілого через нещодавній обстріл будинку, повідомила мерія Харкова.

Співробітники «Тепломереж» у найкоротші терміни усунули пошкодження на внутрішньобудинкових мережах, які виникли внаслідок руйнувань у 1-му під’їзді, повідомили на підприємстві. Крім того, майстри усунули пошкодження на даху будинку.

Нагадаємо, що будинок у центрі Харкова потрапив під російський удар ракетою С-300 близько 22.55 29 січня. Ракета зруйнувала дах будівлі та квартири на верхніх поверхах. За даними голови ХОВА Олега Синегубова, постраждали троє людей. 85-річна жінка загинула. Її чоловік дивом не отримав серйозних травм . Мер Харкова Ігор Терехов  повідомив , що мешканців будинку евакуювали. Усього – 15 осіб. Будівлю відключили від електрики, води та теплопостачання. Повернути тепло, газ і світло в уцілілі під’їзди  планують до кінця дня максимум до 31 січня .

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 13:46;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники «Харківських теплових мереж» 30 січня усунули всі пошкодження та дали тепло до 3-го та 4-го під’їздів потерпілого через нещодавній обстріл будинку, повідомила мерія Харкова.".