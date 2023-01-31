У будинку в центрі Харкова, що пошкоджений через обстріл ракетою, дали тепло

Комунальники «Харківських теплових мереж» 30 січня усунули всі пошкодження та дали тепло до 3-го та 4-го під’їздів потерпілого через нещодавній обстріл будинку, повідомила мерія Харкова.

Співробітники «Тепломереж» у найкоротші терміни усунули пошкодження на внутрішньобудинкових мережах, які виникли внаслідок руйнувань у 1-му під’їзді, повідомили на підприємстві. Крім того, майстри усунули пошкодження на даху будинку.

Нагадаємо, що будинок у центрі Харкова потрапив під російський удар ракетою С-300 близько 22.55 29 січня. Ракета зруйнувала дах будівлі та квартири на верхніх поверхах. За даними голови ХОВА Олега Синегубова, постраждали троє людей. 85-річна жінка загинула. Її чоловік дивом не отримав серйозних травм . Мер Харкова Ігор Терехов повідомив , що мешканців будинку евакуювали. Усього – 15 осіб. Будівлю відключили від електрики, води та теплопостачання. Повернути тепло, газ і світло в уцілілі під’їзди планують до кінця дня максимум до 31 січня .