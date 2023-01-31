В доме в центре Харькова, поврежденном из-за обстрела ракетой, дали отопление

Коммунальщики «Харьковских тепловых сетей» 30 января устранили все повреждения и дали тепло в 3-й и 4-й подъезды пострадавшего из-за недавнего обстрела дома, сообщила мэрия Харькова.

Сотрудники «Теплосетей» в кратчайшие сроки устранили повреждения на внутридомовых сетях, возникших в результате разрушений в 1-м подъезде, сообщили на предприятии. Кроме того, мастера устранили повреждения на крыше дома.

Напомним, что дом в центре Харькова попал под российский удар ракетой С-300 около 22:55 29 января. Ракета разрушила крышу здания и квартиры на верхних этажах. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, пострадали три человека. 85-летняя женщина погибла. Ее муж чудом не получил серьезных травм. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что жильцов дома эвакуировали. Всего — 15 человек. Здание отключили от электричества, воды и теплоснабжения. Вернуть тепло, газ и свет в уцелевшие подъезды планируют до конца дня, максимум до 31 января.