У частині будинку, що постраждав від обстрілу в центрі Харкова, з’явилася вода
Ремонтні бригади КП «Харківводоканал» швидко відновили водопостачання у будинку в центрі Харкова, який постраждав від недавнього ракетного удару, повідомляє мерія.
«Сьогодні завершили комплекс ремонтних заходів та відновили водопостачання у 3-му та 4-му під’їздах, які найменше постраждали від ворожого обстрілу. А ось 1-й та 2-й під’їзди відключено від водопостачання, і там дреновано внутрішньобудинкову систему до відновлення конструктивів будинку», – зазначив начальник дільниці Київського району Віктор Маслов.
Нагадаємо, що будинок у центрі Харкова потрапив під російський удар ракетою С-300 близько 22.55 29 січня. Ракета зруйнувала дах будівлі та квартири на верхніх поверхах. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, постраждали троє людей. 85-річна жінка загинула. Її чоловік дивом не отримав серйозних травм . Мер Харкова Ігор Терехов повідомив , що мешканців будинку евакуювали. Усього – 15 осіб. Будівлю відключили від електрики, води та теплопостачання. Повернути тепло, газ і світло в уцілілі під’їзди планують до кінця дня максимум до 31 січня .
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 16:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ремонтні бригади КП «Харківводоканал» швидко відновили водопостачання у будинку в центрі Харкова, який постраждав від недавнього ракетного удару, повідомляє мерія.".