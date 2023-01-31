У частині будинку, що постраждав від обстрілу в центрі Харкова, з’явилася вода

Ремонтні бригади КП «Харківводоканал» швидко відновили водопостачання у будинку в центрі Харкова, який постраждав від недавнього ракетного удару, повідомляє мерія.

«Сьогодні завершили комплекс ремонтних заходів та відновили водопостачання у 3-му та 4-му під’їздах, які найменше постраждали від ворожого обстрілу. А ось 1-й та 2-й під’їзди відключено від водопостачання, і там дреновано внутрішньобудинкову систему до відновлення конструктивів будинку», – зазначив начальник дільниці Київського району Віктор Маслов.

Нагадаємо, що будинок у центрі Харкова потрапив під російський удар ракетою С-300 близько 22.55 29 січня. Ракета зруйнувала дах будівлі та квартири на верхніх поверхах. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, постраждали троє людей. 85-річна жінка загинула. Її чоловік дивом не отримав серйозних травм . Мер Харкова Ігор Терехов повідомив , що мешканців будинку евакуювали. Усього – 15 осіб. Будівлю відключили від електрики, води та теплопостачання. Повернути тепло, газ і світло в уцілілі під’їзди планують до кінця дня максимум до 31 січня .