Live
  • Середа 01.02.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.59
    • 🟢

У частині будинку, що постраждав від обстрілу в центрі Харкова, з’явилася вода

Суспільство 16:44   31.01.2023
Оксана Якушко
У частині будинку, що постраждав від обстрілу в центрі Харкова, з’явилася вода

Ремонтні бригади КП «Харківводоканал» швидко відновили водопостачання у будинку в центрі Харкова, який постраждав від недавнього ракетного удару, повідомляє мерія.

«Сьогодні завершили комплекс ремонтних заходів та відновили водопостачання у 3-му та 4-му під’їздах, які найменше постраждали від ворожого обстрілу. А ось 1-й та 2-й під’їзди відключено від водопостачання, і там дреновано внутрішньобудинкову систему до відновлення конструктивів будинку», – зазначив начальник дільниці Київського району Віктор Маслов.

Нагадаємо, що будинок у центрі Харкова потрапив під російський удар ракетою С-300 близько 22.55 29 січня. Ракета зруйнувала дах будівлі та квартири на верхніх поверхах. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, постраждали троє людей. 85-річна жінка загинула. Її чоловік дивом не отримав серйозних травм . Мер Харкова Ігор Терехов  повідомив , що мешканців будинку евакуювали. Усього – 15 осіб. Будівлю відключили від електрики, води та теплопостачання. Повернути тепло, газ і світло в уцілілі під’їзди  планують до кінця дня максимум до 31 січня .

Читайте також: У будинку в центрі Харкова, пошкодженому через обстріл ракетою, дали опалення

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

21:16
Під’їзд дому в центрі Харкова після ракетного удару повністю відбудують – мер
20:57
135 розбитих обстрілами будинків відновили в Харкові у 2022 році – Терехов
18:50
Робота на Харківщині – співробітників шукає обленерго (список вакансій)
18:37
Генштаб: про обстріли Харківщини та підготовку РФ наступів на низці напрямків
17:58
Удар по дому в центрі Харкова: пошуки фрагментів тіла загиблої тривають (фото)

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У частині будинку, що постраждав від обстрілу в центрі Харкова, з’явилася вода»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 16:44;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ремонтні бригади КП «Харківводоканал» швидко відновили водопостачання у будинку в центрі Харкова, який постраждав від недавнього ракетного удару, повідомляє мерія.".