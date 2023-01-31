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В части дома, пострадавшего от обстрела в центре Харькова, появилась вода

Общество 16:44   31.01.2023
Оксана Якушко
В части дома, пострадавшего от обстрела в центре Харькова, появилась вода

Ремонтные бригады КП «Харьковводоканал» быстро восстановили водоснабжение в доме в центре Харькова, пострадавшего от недавнего ракетного удара, сообщает мэрия.

«Сегодня завершили комплекс ремонтных мероприятий и возобновили водоснабжение в 3-м и 4-м подъездах, которые меньше пострадали от вражеского обстрела. А вот 1-й и 2-й подъезды отключены от водоснабжения, и там дренирована внутридомовая система до восстановления конструктивов дома», — отметил начальник участка Киевского района Виктор Маслов.

Напомним, что дом в центре Харькова попал под российский удар ракетой С-300  около 22:55 29 января. Ракета разрушила крышу здания и квартиры на верхних этажах. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, пострадали три человека. 85-летняя женщина погибла. Ее муж чудом не получил серьезных травм. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что жильцов дома эвакуировали. Всего — 15 человек. Здание отключили от электричества, воды и теплоснабжения. Вернуть тепло, газ и свет в уцелевшие подъезды планируют до конца дня, максимум до 31 января.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 16:44;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ремонтные бригады КП «Харьковводоканал» быстро восстановили водоснабжение в доме в центре Харькова, пострадавшего от недавнего ракетного удара, сообщает мэрия.".