В части дома, пострадавшего от обстрела в центре Харькова, появилась вода

Ремонтные бригады КП «Харьковводоканал» быстро восстановили водоснабжение в доме в центре Харькова, пострадавшего от недавнего ракетного удара, сообщает мэрия.

«Сегодня завершили комплекс ремонтных мероприятий и возобновили водоснабжение в 3-м и 4-м подъездах, которые меньше пострадали от вражеского обстрела. А вот 1-й и 2-й подъезды отключены от водоснабжения, и там дренирована внутридомовая система до восстановления конструктивов дома», — отметил начальник участка Киевского района Виктор Маслов.

Напомним, что дом в центре Харькова попал под российский удар ракетой С-300 около 22:55 29 января. Ракета разрушила крышу здания и квартиры на верхних этажах. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, пострадали три человека. 85-летняя женщина погибла. Ее муж чудом не получил серьезных травм. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что жильцов дома эвакуировали. Всего — 15 человек. Здание отключили от электричества, воды и теплоснабжения. Вернуть тепло, газ и свет в уцелевшие подъезды планируют до конца дня, максимум до 31 января.