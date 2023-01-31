Разбитый ракетой дом в Харькове предварительно восстановлению подлежит — ХОВА
Четырехэтажный жилой дом в центре Харькова, частично разрушенный российской ракетой вечером 29 января, по предварительным данным восстановлению подлежит.
Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона.
«Та часть, которая разрушена, это фактически один подъезд, он пока для проживания не пригоден. Сейчас параллельно будут проводиться все необходимые экспертные исследования. Для того чтобы мы понимали, возможно ли восстановить эту часть жилого дома. Или мы должны принять решение о другом конструктиве и применить его на практике. Возможно, даже и снести целую часть дома. Однако, по нашим предварительным данным, дом восстановлению подлежит», — отметил Синегубов.
Также он добавил, что в уцелевшей части дома уже восстановили водо-, электро- и теплоснабжение.
Напомним, что дом в центре Харькова попал под российский удар ракетой С-300 около 22:55 29 января. Ракета разрушила крышу здания и квартиры на верхних этажах. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, пострадали три человека. 85-летняя женщина погибла. Ее муж чудом не получил серьезных травм. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что жильцов дома эвакуировали. Всего — 15 человек.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Разбитый ракетой дом в Харькове предварительно восстановлению подлежит — ХОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 18:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четырехэтажный жилой дом в центре Харькова, частично разрушенный российской ракетой вечером 29 января, по предварительным данным восстановлению подлежит.".