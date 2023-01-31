Ракетний удар по будинку в Харкові: Синєгубов заявив, що ціллю була лікарня

Російські військові все частіше обирають цілями для ударів лікарні, заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.

“Ми наразі розглядаємо можливість збереження медичного обладнання і передислокації певної частини місцевих лікарень, оскільки, за нашою інформацією, ворог обирає як потенційні цілі саме лікарні, лікарні виключно цивільні, де немає військових. Ані в місті Харків, ані в населених пунктах, які знаходяться поблизу із країною-агресором. У нас є така інформація. І останній “приліт” по Харкову, коли було частково зруйновано чотириповерхівку, там де загинула жінка, у нас є інформація, що ціллю була цивільна лікарня, яка знаходиться в цьому районі”, – розповів Синєгубов.

На питання щодо заходів безпеки в медустановах голова ХОВА відповів наступне: “Такі заходи у нас проводяться. Але ви ж розумієте, що ми не можемо повністю зупинити надання медичних послуг по всій Харківській області. А ворог може вдарити по будь-якому центру надання медичної допомоги”.

Синєгубов загалом констатував збільшення інтенсивності обстрілів на Вовчанському та Куп’янському напрямках. За його словами, ворог хаотично гатить по приватному житловому фонду, багатоповерхівках, лікарнях. Загострюється ситуація щодо обстрілів Дворічної, Вовчанська та Куп’янська.

Нагадаємо, що будинок у центрі Харкова потрапив під російський удар ракетою С-300 близько 22:55 29 січня. Ракета зруйнувала дах будівлі та квартири на верхніх поверхах. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, постраждали троє людей. 85-річна жінка загинула. Її чоловік дивом не отримав серйозних травм. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що мешканців будинку евакуювали. Загалом – 15 осіб.