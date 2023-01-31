Ракетный удар по дому в Харькове: Синегубов заявил, что целью была больница

Российские военные все чаще выбирают в качестве целей для ударов больницы, заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

«Мы сейчас рассматриваем возможность сохранения медицинского оборудования и передислокации определенной части местных больниц, поскольку, по нашей информации, враг выбирает в качестве потенциальных целей именно больницы, больницы исключительно гражданские, где нет военных. Ни в городе Харьков, ни в населенных пунктах, которые находятся поблизости со страной-агрессором. У нас есть такая информация. И последний «прилет» по Харькову, когда была частично разрушена четырехэтажка, там где погибла женщина, у нас есть информация, что целью была гражданская больница, которая находится в этом районе», — рассказал Синегубов.

На вопрос о мерах безопасности в медучреждениях председатель ХОВА ответил следующее: «Такие меры у нас проводятся. Но вы же понимаете, что мы не можем полностью остановить предоставление медицинских услуг по всей Харьковский области. А враг может ударить по любому центру оказания медицинской помощи».

Синегубов в целом констатировал увеличение интенсивности обстрелов на Волчанском и Купянском направлениях. По его словам, враг хаотично бьет по частному жилому фону, многоэтажкам, больницам. Обостряется ситуация по обстрелам Двуречной, Волчанска и Купянска.

Напомним, что дом в центре Харькова попал под российский удар ракетой С-300 около 22:55 29 января. Ракета разрушила крышу здания и квартиры на верхних этажах. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, пострадали три человека. 85-летняя женщина погибла. Ее муж чудом не получил серьезных травм. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что жильцов дома эвакуировали. Всего — 15 человек.