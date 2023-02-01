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Удар по дому в Харькове: поиски фрагментов тела погибшей продолжаются (фото)

Происшествия 17:58   01.02.2023
Елена Нагорная
Удар по дому в Харькове: поиски фрагментов тела погибшей продолжаются (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В Харькове чрезвычайники сообщили о завершении третьего дня разбора завалов четырехэтажного жилого дома на улице Мироносицкой, в который вечером 29 января попала вражеская ракета.

Поиски фрагментов тела погибшей 85-летней жительницы продолжаются, говорится на Facebook-странице облуправления ГСЧС.

«Спасатели приступили к разбору чердачного перекрытия, которое под воздействием атмосферных осадков дало просадку и угрожало разрушением. На месте работали 15 человек личного состава ГСЧС и 6 единиц спасательной техники», — рассказали чрезвычайники.

Также в ГСЧС сообщили, что сегодня помогали коммунальщикам разбирать завалы шестнадцатиэтажки на Северной Салтовке. В результате неоднократного попадания в дом вражеских снарядов еще в начале войны обвалился его фасад.

«Сейчас с помощью экскаватора ГСЧСники расчищают придомовую территорию от обломков бетонных строительных конструкций», — добавили в ведомстве.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Напомним, что дом на улице Мироносицкой в центре Харькова попал под удар ракетой С-300 около 22:55 29 января. Были разрушены крыша и квартиры на верхних этажах. 85-летняя женщина погибла и еще три человека пострадали. 15 жильцов эвакуировали. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, целью оккупантов была больница, а не дом. В уцелевшей части четырехэтажки уже восстановили водо-, электро- и теплоснабжение. Предварительно, дом подлежит восстановлению.

Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 17:58;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове чрезвычайники сообщили о завершении третьего дня разбора завалов четырехэтажного жилого дома на улице Мироносицкой, в который вечером 29 января попала вражеская ракета.".