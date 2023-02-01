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Подъезд дома в центре Харькова после ракетного удара полностью отстроят — мэр

Общество 21:16   01.02.2023
Елена Нагорная
Подъезд дома в центре Харькова после ракетного удара полностью отстроят — мэр

Один подъезд жилой четырехэтажки на улице Мироносицкой в Харькове, по которой вечером 29 января ударила российская ракета, будет реконструироваться полностью.

Об этом мэр Игорь Терехов сообщил в эфире национального телемарафона.

«Нам удалось уже запустить электроэнергию. Кроме этого, сейчас есть тепло в домах, газ подан в этот дом, но один подъезд будет реконструироваться полностью, потому что нет возможности его частично реконструировать. Поэтому мы задействовали все строительные компании, чтобы вместе с нами восстанавливать город Харьков», — сказал Терехов.

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Напомним, что дом на улице Мироносицкой в центре Харькова попал под удар ракетой С-300 около 22:55 29 января. Были разрушены крыша и квартиры на верхних этажах. 85-летняя женщина погибла и еще три человека пострадали. 15 жильцов эвакуировали. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, целью оккупантов была больница, а не дом. 1 февраля бойцы ГСЧС продолжили разбор завалов и поиски фрагментов тела погибшей.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 21:16;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один подъезд жилой четырехэтажки на улице Мироносицкой в Харькове, по которой вечером 29 января ударила российская ракета, будет реконструироваться полностью.".