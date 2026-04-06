Приватизація на Мироносицькій “з грубими порушеннями”: прокуратура судиться
Харківська обласна прокуратура намагається повернути у власність міста приміщення, яке перепродають із 2017 року. Не допомогло навіть рішення Верховного суду.
Йдеться про нежитлові приміщення площею понад 400 кв. м у самому центрі Харкова – на вулиці Мироносицькій. Міськрада відмовилася від цієї власності громади Харкова ще у 2017 році.
“Прокурори встановили, що приватизація відбулася з грубими порушеннями — без проведення обов’язкових конкурентних процедур, таких як аукціон чи конкурс. Також не було підстав для застосування позаконкурентного способу приватизації: орендар не здійснив необхідних невід’ємних поліпшень на суму не менше 25% ринкової вартості майна”, – прокоментувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
З такою оцінкою подій погодилися також судді Верховного Суду.
“Незаконність вибуття об’єктів підтверджена постановою Верховного Суду від 27 серпня 2025 року, ухваленою за позовом прокурора, поданим ще у 2019-му”, – зазначили в прокуратурі.
Проте навіть рішення Верховної судової інстанції України не допомогло повернути приміщення місту. Поки йшов розгляд відповідач переоформив майно на третіх осіб. Потім його ще кілька разів перепродавали. Нині це власність ТОВ.
“Для поновлення прав територіальної громади Київська окружна прокуратура м. Харкова подала позовну заяву до суду про витребування цього майна з чужого незаконного володіння. Суд відкрив провадження. Триває розгляд справи“, – поінформувала пресслужба відомства.
- Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2026 в 20:57;
- Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2026 в 20:57;