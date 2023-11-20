Live
  • Вт 21.11.2023
    • Харків
  •   -6°С
  • USD 36.05
  • EUR 39.4

“Чи виживуть” три зруйновані доми у центрі Харкова після зими: відповідь мерії

Суспільство 14:37   20.11.2023
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
“Чи виживуть” три зруйновані доми у центрі Харкова після зими: відповідь мерії

«Дуже велике питання» – так відповіли у мерії Харкова на питання «чи підлягатимуть відновленню після зими три зруйновані будинки у центрі міста».

Йдеться про будинки на вулиці Свободи 11/13, Мироносицькій, 34 і Мироносицькій,32, які були пошкоджені російськими обстрілами. Наразі ці будинки – на стадії проєктування, повідомив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Харківської міськради Євген Пасенов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Ми наразі займаємося проєктуванням, як тільки зберемо всю проєктно-кошторисну документацію будемо подаватися на державні субвенції, робити звичайні свої кроки, шукати кошти», – зазначив Пасенов.

На питання журналістів: «чи планують законсервувати ці будинки на зиму», Пасенов відповідає так: «Будинків з прямими влучаннями – 1600, усім потрібна консервація. 90 з них – це об’єкти архітектури держави місцевого значення. Тут питання стосовно того чи може собі дозволити місто займатися консервацією, чи можуть за ці кошти відновлювати».

Читайте також: Два будинки в центрі Харкова передумали зносити (документ)

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 20.11: снігопад, питання проїзду вирішать на сесії
Головні новини Харкова 20.11: снігопад, питання проїзду вирішать на сесії
20.11.2023, 22:20
Харків засипало снігом (фото, відео)
Харків засипало снігом (фото, відео)
20.11.2023, 06:50
Податківиця окупантів із Куп’янська втекла до Чугуєва, але її спіймали
Податківиця окупантів із Куп’янська втекла до Чугуєва, але її спіймали
03.10.2022, 11:22
Чи допомагали Харків і Терехов військовим, розповіла 92 бригада ім. Сірка
Чи допомагали Харків і Терехов військовим, розповіла 92 бригада ім. Сірка
20.11.2023, 22:03
Ожеледиця і мороз. Якою буде погода 21 листопада у Харкові та області
Ожеледиця і мороз. Якою буде погода 21 листопада у Харкові та області
20.11.2023, 20:31
Питання проїзду в транспорті Харкова вирішать у середу на сесії міськради
Питання проїзду в транспорті Харкова вирішать у середу на сесії міськради
20.11.2023, 20:06

Новини за темою:

13:44
«Обчищав» будинки харків’ян, які виїхали за кордон: крадія затримали (фото)
14:48
«Всі будинки харків’ян з теплом і гарячою водою» – Терехов
16:46
На Харківщині запустили 500 котелень, понад 7400 будинків – з теплом
22:40
Залучили 1,6 млрд держсубвенцій. За які гроші відбудовують доми в Харкові
15:08
З опаленням на Харківщині 95% будинків – Синєгубов

Ви читали новину: «“Чи виживуть” три зруйновані доми у центрі Харкова після зими: відповідь мерії»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 14:37;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Дуже велике питання» – так відповіли у мерії Харкова на питання «чи підлягатимуть відновленню після зими три зруйновані будинки у центрі міста».".