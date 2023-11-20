“Чи виживуть” три зруйновані доми у центрі Харкова після зими: відповідь мерії

«Дуже велике питання» – так відповіли у мерії Харкова на питання «чи підлягатимуть відновленню після зими три зруйновані будинки у центрі міста».

Йдеться про будинки на вулиці Свободи 11/13, Мироносицькій, 34 і Мироносицькій,32, які були пошкоджені російськими обстрілами. Наразі ці будинки – на стадії проєктування, повідомив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Харківської міськради Євген Пасенов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Ми наразі займаємося проєктуванням, як тільки зберемо всю проєктно-кошторисну документацію будемо подаватися на державні субвенції, робити звичайні свої кроки, шукати кошти», – зазначив Пасенов.

На питання журналістів: «чи планують законсервувати ці будинки на зиму», Пасенов відповідає так: «Будинків з прямими влучаннями – 1600, усім потрібна консервація. 90 з них – це об’єкти архітектури держави місцевого значення. Тут питання стосовно того чи може собі дозволити місто займатися консервацією, чи можуть за ці кошти відновлювати».