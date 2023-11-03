Два будинки в центрі Харкова передумали зносити (документ)

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області виключила будинки по вулиці Свободи, 11/13, та вул. Мироносицькій, 34, з переліку таких, що підлягають демонтажу.

Відповідне рішення комісії з ТЕБ та НС опублікували на сайті ХОВА.

“Регіональна комісія вирішила: 1. Вилучити об’єкти (житлові будинки), які розташовані за адресами: місто Харків, вулиця Свободи, 11/13, вул. Мироносицька, 34, з переліку аварійно небезпечних об’єктів, які підлягають демонтажу“, – йдеться в рішенні.

При цьому в КТЕБ послалися на надані Харківською міською радою документи щодо обстеження аварійного стану будівель.

Нагадаємо, будинки в центрі Харкова суттєво постраждали від ракетних ударів РФ. Спочатку комісія з ТЕБ та НС, на підставі даних мерії, ухвалила рішення про їх знесення. Проте мешканці будинку на вул. Свободи, 11/13, відмовилися змиритись з таким рішенням. Люди замовили незалежну експертизу, яка довела: п’ятиповерхівку можна відновити. Вони припустили, що хтось просто “накинув оком” на землю в центрі міста, тому будівлю й визнали аварійною.

“Це центр міста. Це дуже гарне місце. На цьому місці можна побудувати все що завгодно. Починаючи від нових новобудов, закінчуючи, наприклад, магазинами та торговими центрами. Тому, безумовно, комусь напевно це вигідно“, – пояснювали мешканці будинку в коментарі МГ “Об’єктив”.

Дивіться у сюжеті МГ “Об’єктив”: “Золоте місце”: мешканці будинку в центрі Харкова обурені рішенням про знесення

Після масштабного резонансу, повторної експертизи та рішення суду мерія звернулася до комісії з ТЕБ та НС із проханням скасувати рішення про знесення. При цьому мер Харкова Ігор Терехов прокоментував: технічна можливість відновити будівлю є, але потрібна “економічна експертиза”.