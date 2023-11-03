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Два дома в центре Харькова передумали сносить (документ)

Общество 08:50   03.11.2023
Оксана Горун
Два дома в центре Харькова передумали сносить (документ)

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области исключила дома по улице Свободы, 11/13, и ул. Мироносицкой, 34, из списка подлежащих демонтажу.

Соответствующее решение комиссии по ТЭБ и ЧС опубликовали на сайте ХОВА.

«Региональная комиссия решила: исключить объекты (жилищные дома), расположенные по адресам: город Харьков, улица Свободы, 11/13, ул. Мироносицкая, 34, из перечня аварийно опасных объектов, подлежащих демонтажу», — сказано в решении.

При этом в КТЭБ сослались на предоставленные Харьковским городским советом документы об обследовании аварийного состояния зданий. Напомним, дома в центре Харькова существенно пострадали от ракетных ударов РФ. Изначально комиссия по ТЭБ и ЧС, на основании данных мэрии, приняла решение об их сносе. Однако жильцы дома на ул. Свободы, 11/13, отказались смириться с таким решением. Люди заказали независимую экспертизу, которая доказала: пятиэтажку можно восстановить. Они предположили, что кто-то просто «положил глаз» на землю в центре города, потому здание и признали аварийным.

«Это центр города. Это очень хорошее место. На этом месте можно построить все что угодно. Начиная от новых новостроек, заканчивая, например, магазинами и торговыми центрами». Поэтому, безусловно, кому-то, наверное, это выгодно», — объясняли жители дома в комментарии МГ «Объектив».

Смотрите в сюжете МГ «Объектив»: «Золотое место»: жильцы дома в центре Харькова возмущены решением о сносе

После масштабного резонанса, повторной экспертизы и решения суда мэрия обратилась в комиссию по ТЭБ и ЧС с просьбой отменить решение о сносе. При этом мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал: техническая возможность восстановить здание есть, но необходима «экономическая экспертиза».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 08:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области исключила дома по улице Свободы, 11/13, и ул. Мироносицкой, 34, из списка подлежащих демонтажу".