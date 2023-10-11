Потрібна економічна експертиза – Терехов про відновлення будинку на Свободи

Мер Харкова Ігор Терехов на пресконференції 11 жовтня розповів про перспективи багатостраждального будинку на вулиці Свободи, 11/13, який спочатку вирішили знести, але після обурення мешканців, повторної експертизи та рішення суду передумали.

“Є така технічна можливість відбудови цієї адреси, але ще потрібна нам економічна експертиза. Бо знаєте, можна витратити коштів невимірно. А там можливо побудувати зовсім інше житло, зовсім інші будинки й дати людям, не ображаючи людей, змогу жити в тому ж місці в нових квартирах іншого класу. Але це не коштом міського бюджету зробити. Можна ж і так домовитися з будівельниками“, — пояснив можливі варіанти мер.

Він зазначив, що економічної експертизи проєкту відновлення будинку в центрі ще немає.

“Коли буде, тоді будемо казати. Якщо це будуть адекватні кошти, зробимо самі. А якщо це будуть кошти… то прийдеться домовлятися з кимось із будівельників. Ми ж маємо певні обмеження – нормативно-правові. Треба буде знайти той алгоритм дій, який дасть можливість побудувати нове житло, не образити людей. Бо вони травмовані війною, лишилися житла, вони не хочуть нікуди переїжджати з цього місця. То їм потрібно жити там, де вони жили“, – сказав Терехов.

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При цьому мер запевнив: “Ми ухвалимо правильне рішення, щоб була можливість відновлення”.