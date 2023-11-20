«Виживут ли» три разрушенных дома в центре Харькова после зимы – ответ мэрии

«Очень большой вопрос» — так ответили в мэрии Харькова на вопрос «будут ли подлежать восстановлению после зимы три разрушенных дома в центре города».

Речь идет о домах на улице Свободы 11/13, Мироносицкой, 34 и Мироносицкой, 32, которые были повреждены российскими обстрелами. Сейчас эти дома – на стадии проектирования, сообщил заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета Евгений Пасенов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Мы сейчас занимаемся проектированием, как только соберем всю проектно-сметную документацию, будем подаваться на государственные субвенции, делать обычные свои шаги, искать средства», — отметил Пасенов.

На вопрос журналистов «планируют ли законсервировать эти дома на зиму», Пасенов отвечает так: «Домов с прямыми попаданиями — 1600, всем нужна консервация. 90 из них – это объекты архитектуры государства местного значения. Здесь вопрос о том, может ли себе позволить город заниматься консервацией, могут ли за эти средства восстанавливать».