«Виживут ли» три разрушенных дома в центре Харькова после зимы – ответ мэрии
«Очень большой вопрос» — так ответили в мэрии Харькова на вопрос «будут ли подлежать восстановлению после зимы три разрушенных дома в центре города».
Речь идет о домах на улице Свободы 11/13, Мироносицкой, 34 и Мироносицкой, 32, которые были повреждены российскими обстрелами. Сейчас эти дома – на стадии проектирования, сообщил заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета Евгений Пасенов, передает корреспондент МГ «Объектив».
«Мы сейчас занимаемся проектированием, как только соберем всю проектно-сметную документацию, будем подаваться на государственные субвенции, делать обычные свои шаги, искать средства», — отметил Пасенов.
На вопрос журналистов «планируют ли законсервировать эти дома на зиму», Пасенов отвечает так: «Домов с прямыми попаданиями — 1600, всем нужна консервация. 90 из них – это объекты архитектуры государства местного значения. Здесь вопрос о том, может ли себе позволить город заниматься консервацией, могут ли за эти средства восстанавливать».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дома, зима, міськрада, мироносицкая, обстрелы, разрушенные, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 14:37;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Очень большой вопрос» — так ответили в мэрии Харькова на вопрос «будут ли подлежать восстановлению после зимы три разрушенных дома в центре города».".