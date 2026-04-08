Замість пасовища – поле з соняшником: судяться за землі на Харківщині

На Харківщині правоохоронці вимагають повернути громаді понад 240 га землі.

За даними Харківської обласної прокуратури, на Ізюмщині підприємець тривалий час ігнорував умови оренди, перетворивши пасовища на поле для вирощування соняшнику.

«Землі для випасання худоби він самовільно розорав під сільгоспкультури. Прокурори звернулися до суду, аби повернути громаді землі, які використовувалися з грубим порушенням закону та умов договору», – зазначили правоохоронці.

Встановлено, що Савинська селищна рада передала підприємцю в оренду п’ять земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Їхня загальна площа складає понад 240 гектарів, а вартість — 186 млн гривень.

«Однак орендар використовував землі не за цільовим призначенням. Згідно з умовами угод, земельні ділянки надавалися виключно для сінокосіння та випасання худоби. Проте підприємець самовільно, не маючи жодних дозволів, розорав пасовища та засіяв їх соняшником. Фактично він використовував ріллю під виглядом пасовищ. Крім того, частину земель ФОП передав у суборенду дружині», – з’ясували в прокуратурі.

Така діяльність не лише виходить за межі правового поля, констатують у прокуратурі, а й призводить до виснаження ділянок, які не призначені для інтенсивного землеробства.

Тож правоохоронці подали позов до суду з вимогою повернути ці земельні ділянки Савинській селищній раді. Провадження у справі вже відкрито.