Пьяная ссора на Харьковщине завершилась убийством – полиция

Происшествия 15:00   11.10.2025
Виктория Яковенко
Пьяная ссора на Харьковщине завершилась убийством – полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

Подозрение получил 40-летний мужчина в Харьковской области. Следствие считает, что он убил своего знакомого.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, когда мужчины выпивали на общей кухне в общежитии, между ними возник конфликт.

«В результате ссоры мужчина схватил нож и нанес несовместимое с жизнью ножевое ранение своему знакомому», — установили правоохранители.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее подозрение в умышленном убийстве в Харьковской области получил 39-летний мужчина. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в гостях между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Ссора переросла в драку, во время которой фигурант нанес женщине телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Читайте также: В Лозовой мужчина во время ссоры бросил гранату: есть погибший – прокуратура

Автор: Виктория Яковенко
