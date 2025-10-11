Пьяная ссора на Харьковщине завершилась убийством – полиция

Подозрение получил 40-летний мужчина в Харьковской области. Следствие считает, что он убил своего знакомого.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, когда мужчины выпивали на общей кухне в общежитии, между ними возник конфликт.

«В результате ссоры мужчина схватил нож и нанес несовместимое с жизнью ножевое ранение своему знакомому», — установили правоохранители.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

