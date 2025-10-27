Вбивство у Харкові: що сталося та кого підозрюють

60-річного чоловіка в Харкові підозрюють у вбивстві знайомого.

У ГУ Нацполіції в Харківській області встановили, що під час спільного розпиття алкогольних напоїв між чоловіками виникла сварка.

«У ході якої нападник схопив ніж та завдав своєму знайомому ножові поранення, несумісні з життям», – зазначили правоохоронці.

Слідчі вручили підозру фігуранту за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років тюрми.

