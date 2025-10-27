Live
Вбивство у Харкові: що сталося та кого підозрюють

Суспільство 15:29   27.10.2025
Вікторія Яковенко
Вбивство у Харкові: що сталося та кого підозрюють Фото: ГУНП в Харківській області

60-річного чоловіка в Харкові підозрюють у вбивстві знайомого.

У ГУ Нацполіції в Харківській області встановили, що під час спільного розпиття алкогольних напоїв між чоловіками виникла сварка.

«У ході якої нападник схопив ніж та завдав своєму знайомому ножові поранення, несумісні з життям», – зазначили правоохоронці.

Слідчі вручили підозру фігуранту за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, раніше підозру отримав 40-річний чоловік на Харківщині. Слідство вважає, що він вбив свого знайомого. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, коли чоловіки випивали на спільній кухні у гуртожитку, між ними виник конфлікт. Фігурант схопив ніж та наніс несумісне з життям ножове поранення своєму знайомому, встановили правоохоронці.

Читайте також: Доцент вишу в Харкові погорів на хабарі, його відправили у СІЗО – слідство

Автор: Вікторія Яковенко
