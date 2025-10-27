Доцент вишу в Харкові погорів на хабарі, його відправили у СІЗО – слідство

У Харкові затримали доцента вишу. Правоохоронці вважають, що він вимагав гроші зі студента за допомогу з дипломом.

«Викладач, користуючись службовим становищем і знаючи про складнощі студента із самостійним виконанням роботи, запропонував «вирішити питання» в обмін на грошову винагороду», – розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

Зазначається, що фігурант спершу оцінив свої послуги у 500 доларів, але згодом підвищив суму до 600 доларів.

24 жовтня доцента затримали «на гарячому» – коли він отримував кошти, додали в прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років тюрми з конфіскацією майна, додали в ГУНП в Харківській області.

