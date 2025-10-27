Доцент вишу в Харкові погорів на хабарі, його відправили у СІЗО – слідство
У Харкові затримали доцента вишу. Правоохоронці вважають, що він вимагав гроші зі студента за допомогу з дипломом.
«Викладач, користуючись службовим становищем і знаючи про складнощі студента із самостійним виконанням роботи, запропонував «вирішити питання» в обмін на грошову винагороду», – розповіли в Харківській обласній прокуратурі.
Зазначається, що фігурант спершу оцінив свої послуги у 500 доларів, але згодом підвищив суму до 600 доларів.
24 жовтня доцента затримали «на гарячому» – коли він отримував кошти, додали в прокуратурі.
Чоловіку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).
Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років тюрми з конфіскацією майна, додали в ГУНП в Харківській області.
Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що у Харкові затримали депутата обласної ради, який є проректором одного з провідних вишів. 46-річного чоловіка підозрюють в організації «ухилянтської схеми». А саме – фіктивне зарахування студентами чоловіків призовного віку. Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, до схеми проректор залучив двох колег з іншого навчального закладу. Правоохоронці повідомили додаткові дані про затриманого. Він – позафракційний депутат облради. Обирався до неї від забороненої проросійської партії «ОПЗЖ».
Читайте також: Примушував працювати безкоштовно: в Харкові судитимуть підприємця
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: доцент, затримали, новини Харкова, хабар, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Доцент вишу в Харкові погорів на хабарі, його відправили у СІЗО – слідство», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2025 в 14:24;