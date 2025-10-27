Live
  • Пн 27.10.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 42
  • EUR 48.77

Доцент вишу в Харкові погорів на хабарі, його відправили у СІЗО – слідство

Суспільство 14:24   27.10.2025
Вікторія Яковенко
Доцент вишу в Харкові погорів на хабарі, його відправили у СІЗО – слідство Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові затримали доцента вишу. Правоохоронці вважають, що він вимагав гроші зі студента за допомогу з дипломом.

«Викладач, користуючись службовим становищем і знаючи про складнощі студента із самостійним виконанням роботи, запропонував «вирішити питання» в обмін на грошову винагороду», – розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

Зазначається, що фігурант спершу оцінив свої послуги у 500 доларів, але згодом підвищив суму до 600 доларів.

24 жовтня доцента затримали «на гарячому» – коли він отримував кошти, додали в прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років тюрми з конфіскацією майна, додали в ГУНП в Харківській області.

доцента вуза задержали в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що у Харкові затримали депутата обласної ради, який є проректором одного з провідних вишів. 46-річного чоловіка підозрюють в організації «ухилянтської схеми». А саме – фіктивне зарахування студентами чоловіків призовного віку. Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, до схеми проректор залучив двох колег з іншого навчального закладу. Правоохоронці повідомили додаткові дані про затриманого. Він – позафракційний депутат облради. Обирався до неї від забороненої проросійської партії «ОПЗЖ».

Читайте також: Примушував працювати безкоштовно: в Харкові судитимуть підприємця

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Доцент вишу в Харкові погорів на хабарі, його відправили у СІЗО – слідство
Доцент вишу в Харкові погорів на хабарі, його відправили у СІЗО – слідство
27.10.2025, 14:24
Сьогодні в Харківській області запровадили аварійні графіки відключення світла
Сьогодні в Харківській області запровадили аварійні графіки відключення світла
27.10.2025, 09:45
Ворог просунувся на Великобурлуцькому напрямку – карти Deep State
Ворог просунувся на Великобурлуцькому напрямку – карти Deep State
27.10.2025, 11:16
Вранці росіяни шість разів ударили по Козачій Лопані – Задоренко
Вранці росіяни шість разів ударили по Козачій Лопані – Задоренко
27.10.2025, 10:21
Листовий полістирол — універсальний матеріал для пакування та виробництва
Листовий полістирол — універсальний матеріал для пакування та виробництва
27.10.2025, 11:01
«Не все можна коментувати публічно» – Терехов про удари FPV по Харкову
«Не все можна коментувати публічно» – Терехов про удари FPV по Харкову
27.10.2025, 12:11

Новини за темою:

22.09.2025
Помер доцент ХНУРЕ, який навчав харківських айтівців
19.02.2025
Викладача харківського університету таки засудили до 15 років тюрми
16.11.2024
Упевнений, що робив усе правильно – прокуратура про доцента-зрадника з Харкова
15.11.2024
15 років тюрми: доцент вишу Харкова, який працював на ГРУ, отримав вирок
05.02.2024
Справу доцента-коригувальника з Харкова передали до суду


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Доцент вишу в Харкові погорів на хабарі, його відправили у СІЗО – слідство», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2025 в 14:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали доцента вишу. Правоохоронці вважають, що він вимагав гроші зі студента за допомогу з дипломом.".