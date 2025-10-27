Live
Доцент вуза в Харькове погорел на взятке, его отправили в СИЗО – следствие

Общество 14:24   27.10.2025
Виктория Яковенко
Доцент вуза в Харькове погорел на взятке, его отправили в СИЗО – следствие Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове задержали доцента вуза. Правоохранители считают, что он требовал деньги у студента за помощь с дипломом.

«Преподаватель, пользуясь служебным положением и зная о сложностях студента с самостоятельным выполнением работы, предложил «решить вопрос» в обмен на денежное вознаграждение», – рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Отмечается, что фигурант сначала оценил свои услуги в 500 долларов, но затем повысил сумму до 600 долларов.

24 октября доцента задержали «на горячем» – когда он получал средства, добавили в прокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенном с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ).

Ему уже избрали меру пресечения – содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества, добавили в ГУНП в Харьковской области.

доцента вуза задержали в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что в Харькове задержали депутата областного совета, который является проректором одного из вузов. 46-летний мужчина подозревается в организации «уклонистской схемы». А именно – фиктивное зачисление студентами мужчин призывного возраста. Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, к схеме проректор привлек двух коллег из другого учебного заведения. Правоохранители сообщили дополнительные данные о задержанном. Он – внефракционный депутат облсовета. Избирался в нее от запрещенной пророссийской партии «ОПЗЖ».

Читайте также: Принуждал работать бесплатно: в Харькове будут судить предпринимателя

Автор: Виктория Яковенко
