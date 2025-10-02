Live
  • Чт 02.10.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.22
  • EUR 48.37

Проректор вуза в Харькове помогал уклонистам и хотел поехать в Москву – СБУ

Общество 16:49   02.10.2025
Виктория Яковенко
Проректор вуза в Харькове помогал уклонистам и хотел поехать в Москву – СБУ Фото: Владислав Абдула

Правоохранители разоблачили проректора харьковского вуза, который, по данным следствия, организовал схему для уклонистов через фиктивное студенчество.

Речь идет о 46-летнем проректоре, внефракционном депутате Харьковского областного совета, избранном от запрещенной пророссийской партии «ОПЗЖ», сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Как сообщают источники МГ «Объектив», речь идет о Василии Россихине – проректоре Харьковского национального университета радиоэлектроники.

«Для реализации схемы чиновник привлек двух сообщников – коллег из другого учебного заведения. Именно они на протяжении 2024 года оформляли документы для «студентов» и вносили ложные данные в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕДЕБО). На основании справок из ЕГЭБО уклонистам незаконно оформляли отсрочку от мобилизации», — выяснили правоохранители.

При этом, установила СБУ, ни один из «студентов» занятия не посещал и зачеты с экзаменами не сдавал. Правоохранители задокументировали по меньшей мере семь таких эпизодов.

СБУ провела 36 обысков в Харькове по местам работы и в домах фигурантов. Изъяты документальные материалы, черные записи и мобильные телефоны с доказательствами.

«Дополнительно установлено, что проректор продолжает поддерживать контакты с бывшими членами запрещенных пророссийских партий и активными участниками так называемой «харьковской весны» 2014 года, сбежавших в Россию. Кроме того, он планировал переехать в Москву и уже подыскивал там недвижимость стоимостью около полумиллиона», — рассказали в СБУ.

Всем трем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Следственные действия продолжаются. Кроме того, правоохранители готовятся отменить отсрочки тем мужчинам, которые воспользовались этой схемой.

Читайте также: В Харькове разоблачили чиновника ТЦК, который снимал мужчин с розыска – СБУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове слышали взрывы – что известно
В Харькове слышали взрывы – что известно
02.10.2025, 10:53
Новости Харькова — главное 2 октября: подозрение чиновнику ТЦК, погибла в огне
Новости Харькова — главное 2 октября: подозрение чиновнику ТЦК, погибла в огне
02.10.2025, 16:28
Россиян фиксируют в разных частях Купянска, ходят в гражданском – DeepState 📹
Россиян фиксируют в разных частях Купянска, ходят в гражданском – DeepState 📹
02.10.2025, 15:29
86 павильонов пострадали из-за удара по «Барабашово» — Токарь о цели РФ
86 павильонов пострадали из-за удара по «Барабашово» — Токарь о цели РФ
02.10.2025, 14:43
В Харькове разоблачили чиновника ТЦК, который снимал мужчин с розыска – СБУ
В Харькове разоблачили чиновника ТЦК, который снимал мужчин с розыска – СБУ
02.10.2025, 13:00
Проректор вуза в Харькове помогал уклонистам и хотел поехать в Москву – СБУ
Проректор вуза в Харькове помогал уклонистам и хотел поехать в Москву – СБУ
02.10.2025, 16:49

Новости по теме:

19.02.2025
Экс-преподавателя вуза Харькова и охранника отеля подозревают в работе на РФ
31.01.2025
«Мертвые души» в вузе Харькова – судят проректора и двух подрядчиков
15.11.2024
15 лет тюрьмы: доцент вуза Харькова, работавший на ГРУ, получил приговор
31.10.2024
10 тыс. $ за поступление: будут судить заведующего кафедрой харьковского вуза
11.10.2024
Экс-курсанту вуза Харьковщины грозит пожизненное: работал на РФ – прокуратура


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Проректор вуза в Харькове помогал уклонистам и хотел поехать в Москву – СБУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 октября 2025 в 16:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили проректора харьковского вуза, который, по данным следствия, организовал схему для уклонистов через фиктивное студенчество.".