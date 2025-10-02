Проректор вуза в Харькове помогал уклонистам и хотел поехать в Москву – СБУ

Правоохранители разоблачили проректора харьковского вуза, который, по данным следствия, организовал схему для уклонистов через фиктивное студенчество.

Речь идет о 46-летнем проректоре, внефракционном депутате Харьковского областного совета, избранном от запрещенной пророссийской партии «ОПЗЖ», сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Как сообщают источники МГ «Объектив», речь идет о Василии Россихине – проректоре Харьковского национального университета радиоэлектроники.

«Для реализации схемы чиновник привлек двух сообщников – коллег из другого учебного заведения. Именно они на протяжении 2024 года оформляли документы для «студентов» и вносили ложные данные в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕДЕБО). На основании справок из ЕГЭБО уклонистам незаконно оформляли отсрочку от мобилизации», — выяснили правоохранители.

При этом, установила СБУ, ни один из «студентов» занятия не посещал и зачеты с экзаменами не сдавал. Правоохранители задокументировали по меньшей мере семь таких эпизодов.

СБУ провела 36 обысков в Харькове по местам работы и в домах фигурантов. Изъяты документальные материалы, черные записи и мобильные телефоны с доказательствами.

«Дополнительно установлено, что проректор продолжает поддерживать контакты с бывшими членами запрещенных пророссийских партий и активными участниками так называемой «харьковской весны» 2014 года, сбежавших в Россию. Кроме того, он планировал переехать в Москву и уже подыскивал там недвижимость стоимостью около полумиллиона», — рассказали в СБУ.

Всем трем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Следственные действия продолжаются. Кроме того, правоохранители готовятся отменить отсрочки тем мужчинам, которые воспользовались этой схемой.