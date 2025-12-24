Двойные дипломы и практики за рубежом. Чем вузы Харькова привлекают студентов

С начала полномасштабного вторжения харьковские вузы активно развивают сотрудничество с иностранными университетами. Это помогает украинским университетам не только удержать студентов, но и привлечь абитуриентов.

Среди достижений за почти четыре года – два харьковских вуза открыли иностранные представительства и факультеты в Германии: Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (Магдебурский университет им. Отто-фон-Герике, г. Магдебург) и Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (Культурный центр «Город», г. Мюнхен.) Еще девять университетов обучают студентов по программе двойных дипломов с вузами ЕС и даже Китая.

Каразинские биологи практикуются на лучшем оборудовании в Мюнхене

В 2022 году ХНУ им. Каразина открыл представительства четырех факультетов в Мюнхене, Германии: факультет математики и информатики, бизнес-школу, философский и биологический факультеты на базе культурного центра «GOROD».

Причина – после полномасштабного вторжения в столицу Баварии оказалось несколько десятков преподавателей Каразинского университета. Поэтому возникла идея организовать занятия для некоторых факультетов в смешанном или очном формате, чтобы украинские студенты и абитуриенты, оказавшиеся за границей, могли учиться в украинском вузе. Сотрудничество продолжалось, и в этом году на биофаке ХНУ им. Каразина в Мюнхене стартовала программа практикумов по биологии и химии для студентов университета: и живущих сейчас в ЕС, и тех, кто учится онлайн в Украине.

«Мы стараемся всячески привлекать молодежь из Украины. Грант, который получил биологический факультет, позволяет приобрести практические навыки студентам, которые учатся у нас в университете на специальности биология и биохимия. Практикумы организуют в лабораториях биоцентра университета Людвига Максимилиана и лабораториях Мюнхенского технического университета. Мы также учим студентов новым методам исследований, потому что находимся в городе с высокой наукой», — рассказала МГ «Объектив» Марина Кравченко, координатор проекта «KhNU-LMU BioBridge» со стороны Университета Людвига-Максимилиана (г. Мюнхен), доцент кафедры зоологии и экологии животных университета им. В. Н. Каразина.

До полномасштабной войны в Каразинском университете студенты биофака занимались в большой биомедицинской лаборатории с лучшим оборудованием в Восточной Европе. Но сегодня не все могут попасть в университет, потому что учатся удаленно и живут за пределами Харькова. Поэтому для студентов возможность поработать на флуоресцентных микроскопах, делать растворы в химических лабораториях или посещать вскрытия в анатомическом театре в Мюнхене необходима для профессионального становления.

«Сарафанное радио» постепенно побеждает страх перед путешествием

Проект KhNU-LMU BioBridge рассчитан на пять лет, и главная его особенность, что биологи-каразинцы могут приезжать в Мюнхен на неделю практики трижды в семестр . А оплата за проживание, питание и проезд для них полностью покрывает грант.

«На базе культурного центра «GOROD» организовали хостел для студентов ХНУ им.Каразина. В нем есть полноценная столовая, где они могут питаться три раза в день. Столовой руководит женщина из Изюма – профессиональная кухарка, которая готовит вкуснейшие украинские блюда», — рассказала координатор проекта.

Если раньше студентов останавливали расходы на вояж в Мюнхен, то теперь возникла другая проблема: большинство парней и девушек почему-то просто боятся ехать.

«Для них сложный первый шаг – выйти из зоны комфорта и переступить через границу. И хотя эта зона комфорта отчасти даже очень опасна, поехать в безопасные условия и получить важные умения для собственного развития для многих является достаточно сложным решением», — отметила Марина Кравченко.

Но «сарафанное радио» понемногу делает свое дело – все больше биологов-каразинцев интересуется возможностью попрактиковаться в баварских лабораториях.

Рекордсмен среди харьковских вузов по двойным дипломам

Настоящим рекордсменом среди харьковских университетов по количеству программ двойных дипломов стал Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца (ХНЭУ).

Развивать это направление в ХНЭУ начали задолго до Большой войны. Сначала было сотрудничество с французским университетом, затем решились готовить студентов по программе двойных дипломов со словацким, латвийским, польским и австрийским вузами, рассказала МГ «Объектив» Татьяна Шталь, проректор по научной работе и международному сотрудничеству ХНЭУ им. С. Кузнеца.

«Сейчас мы только усилились, потому что иностранцы пытаются поддерживать украинские университеты. Но они тоже смотрят на опыт – не так-то просто эти программы получить», — отметила проректор.

Программа двойного или даже тройного диплома предусматривает, что несколько университетов, из которых один украинский и другие европейские, объединяются по образовательной программе, например, международного маркетинга, чтобы подготовить студента.

«И каждый университет читает студентам свой блок дисциплин. Затем принимают экзамены, оценивают. Это очень кропотливая работа, потому что мы согласовываем перед запуском программы два или даже три учебных плана. И каждый университет ответственен за собственный учебный план, чтобы потом каждый из этих вузов имел возможность выдать диплом. Европейцы никогда не поставят свою подпись, пока все не проверят», — отметила Татьяна Шталь.

Именно эти двойные дипломы очень помогают привлечь абитуриентов и сохранить студентов, отмечает проректор. В ХНЕУ им. С. Кузнеца более 40% студентов владеют английским выше среднего уровня. Это существенный аргумент, чтобы привлекать молодежь и к иностранному обучению. Программ двойных дипломов больше на магистерском уровне, хотя и на бакалаврате тоже есть, но меньше.

Где учиться, за границей или в Украине, студенты выбирают самостоятельно. И хотя большинство учебных курсов проходят онлайн, иностранные университеты традиционно приглашают студентов ХНЭУ поучиться в своих аудиториях один семестр .

До этого года за границу на обучение выезжали только девушки, теперь и у молодых людей согласно новым нормам появилась эта возможность.

Развивают сотрудничество с Китаем

Пока восемь харьковских вузов развивают сотрудничество со странами ЕС, Национальный аэрокосмический университет им. М. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» (ХАИ) готовит специалистов вместе с Китаем. Образовывающими партнерами «ХАИ» в Китае являются Шеньянский аэрокосмический университет и Северокитайский институт аэрокосмической инженерии.

По словам и. ректора Национального аэрокосмического университета им. М. Жуковского Алексея Литвинова сотрудничать с китайцами начали до полномасштабного вторжения, и сейчас это направление развивается.

«У нас есть несколько образовательных программ, которые разработаны именно для наших китайских партнеров — для иностранных студентов», — пояснил Литвинов.

Этическая составляющая подготовки азиатских специалистов, ведь Китай является негласным партнером РФ и поставляет стране-агрессору технологии и некоторые виды вооружения, не совпадает с официальной позиции Украины как государства.

«Наше правительство ни в одном своем решении не возражает против сотрудничества украинских высших учебных заведений или украинских производителей с китайскими компаниями. И на совещании в Министерстве образования и науки, посвященном подготовке иностранных студентов, определили 16 приоритетных стран, из которых поощряют привлечение студентов к обучению в украинских вузах. И там Китайская народная республика находится рядом с США, Францией, Германией, Южной Кореей», — рассказал и.о. ректора.

Зарубежные студенты из Ирана, РФ, Беларуси, Северной Кореи в «ХАИ» уже не учатся – именно из-за безопасности для Украины.

«Один наш бывший студент окончил аспирантуру и сейчас судится с нами. Он иранец по происхождению и хочет защитить диссертацию, но мы не даем возможности ему это сделать», — пояснил Литвинов.

Как «ХАИ» стал конкурентом европейским университетам

Но, несмотря на войну, в «ХАИ» не только сохранили обучение иностранных студентов, но и расширили, с гордостью отмечает Литвинов. И сегодня образование в аэрокосмическом получают студенты из 17 стран мира. Есть среди них американцы, французы и немцы. Их, конечно, не сотни и не десятки, но они есть.

«У нас очень специфическое учебное заведение. И наши западные партнеры не хотят видеть нас в партнерах. У нас конкурентоспособная цена обучения — это во-первых. Во-вторых, очень высокий уровень подготовки специалистов, именно конструкторов и инженеров. Преподают предметы на английском. И это дорогостоящая услуга. В западных университетах подобные образовательные программы и обучение на них стоят в 8 – 12 раз дороже. А проблем подтверждения дипломов «ХАИ» нет – их признают в странах ЕС и США», — пояснил и.о. ректора университета.

Поскольку такие гиганты, как Airbus и NASA набирают именно в европейских и американских университетах кадры, европейцы готовы объединяться с харьковским аэрокосмическим лишь на словах, заверил Литвинов.

Один вуз переехал, 21 остались в Харькове

По состоянию на 20 ноября 2025 г. в Харьковской области продолжает работать 21 высшее учебное заведение, сообщили в ХОВА, отвечая на запрос МГ «Объектив». В феврале 2022 года в Харьковской области было 24 заведения высшего образования.

После полномасштабного вторжения россиян в 2022 году Национальный университет гражданской защиты Украины сменил юридический адрес и релоцирован в Черкассы.

Девять вузов Харьковской области реализуют программы двойных дипломов:

˗ Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (Магдебурский университет им. отто-фон-Герике, г. Магдебург, Германия);

˗ Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет (Лодский технический университет, Польша; Тренчинский университет имени Александра Дубчека, г. Тренчин, Словацкая республика);

˗ Государственный биотехнологический университет (Университет Vytautas Magnus, г. Каунас, Литва);

˗ Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца (Университет Прикладных наук Верхней Австрии, Австрия; Университет в Домброве Гурничий, Польша; Университет Apeiron, Польша; Политехнический институт Брагансы, Португалия; Университет экономики и менеджмента государственного управления, г. Братислава; Университет Николаса Ромериса, Литва; Университет; Люмьер, Франция; Высшая школа управления охраной труда, Польша; Университет Николая Коперника в Торуне (Польша); Высшая школа экономики, г. Быдгош, Польша; Университет ЮНИКАС, Италия; Университет Николая Коперника, Польша; Университет Гранады, Испания; Университет Хасана II (де Касабланка, Марокко);

˗ Харьковский национальный университет радиоэлектроники (Университет Линеус, г. Вакхо, Швеция; Университет Шафарика в Кошицах, г. Кошице, Словакия; Университет Быдгощ, г. Быдгощ, Польша; Азербайжанским Техническим университетом, г. Баку, Азербайджан;, Университет;

˗ Национальный аэрокосмический университет «Харьковский авиационный институт» (Шеньянский аэрокосмический университет, Китайская народная республика; Северокитайский институт аэрокосмической инженерии, Китайская народная республика);

˗ Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (Высшая школа страхования и финансов, Болгария; Университет Л’Аквилы, Италия; Балтийская международная академия, Латвия; Государственный университет Молдовы, Молдова; Университет Лилль, Франция; Высшая школа Висмара-университет прикладных наук, технологий, бизнеса и дизайна, Германия; Рурский университет Боху; Университет Адама Мицкевича, Польша; Университет Лазурного берега;

˗ Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (Университет Николаса Ромериса, Литва; Университет Эдж Хилл, Великобритания);

˗ Украинский государственный университет железнодорожного транспорта (CNAM, Париж, Франция).

В МОН не владеют информацией о сотрудничестве украинских вузов с иностранными университетами

Чтобы сравнить ситуацию с высшим образованием в Харькове с общей ситуацией по Украине, МГ «Объектив» обратилась в Министерство образования и науки с запросом. Но ответ, который предоставили в МОН, трудно назвать исчерпывающим. В МОН даже не знают, что один из вузов Харькова релоцировался и сменил юридический адрес. Также МОН не смогло предоставить информацию, в каких областях Украины наиболее активно развивают сотрудничество с иностранными университетами.