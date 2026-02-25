Live

Полмиллиона гривен растратили на ремонте харьковского вуза: кто будет отвечать

Общество 17:21   25.02.2026
Елена Нагорная
Директору одного из научно-производственных предприятий Харькова инкриминируют присвоение более 500 тысяч гривен на восстановлении харьковского вуза, который был поврежден в результате российских обстрелов.

В 2023 году фигурантка заключила с университетом два договора о проведении капитального ремонта аудитории и лаборатории одной из кафедр, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, директор составляла и подписывала акты приема выполненных работ, завышая стоимость использованных строительных ресурсов. Кроме того, она подделала расходные накладные, по которым якобы приобрела дорогие стройматериалы у двух предприятий — на самом деле объемы поставок были в разы меньше, а некоторые существовали только «на бумаге». На основании этих документов подрядчику безосновательно выплатили более полумиллиона гривен.

Выявленные нарушения следствие квалифицировало по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УКУ. 39-летней фигурантке сообщили о подозрении, ей грозит до восьми лет тюрьмы, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщала МГ «Объектив», 19 февраля Киевский райсуд Харькова вернул под стражу Андрея Руденко, которому инкриминируют руководство преступной организацией, присвоившей в 2024 году 5,4 миллиона гривен бюджетных средств на строительстве фортификаций на территории области.

Читайте также: Юный харьковчанин из Польши вербовал подростков для терактов – дело в суде

Автор: Елена Нагорная
