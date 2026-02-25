Пів мільйона гривень розбазарили на ремонті вишу в Харкові: хто відповідатиме

Директорці одного з науково-виробничих підприємств Харкова інкримінують привласнення понад 500 тисяч гривень на відновленні харківського вишу, який був пошкоджений внаслідок російських обстрілів.

У 2023 році фігурантка уклала з університетом два договори щодо проведення капітального ремонту навчальної аудиторії та лабораторії однієї з кафедр, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, директорка складала і підписувала акти приймання виконаних робіт, завищуючи вартість використаних будівельних ресурсів. Крім того, службовиця підробила видаткові накладні, за якими нібито придбала дорогі будматеріали у двох підприємств — насправді обсяги постачань були в рази меншими, а деякі існували лише «на папері». На підставі цих документів підряднику надлишково сплатили понад пів мільйона гривень.

Виявлені порушення слідство кваліфікувало за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 ККУ. 39-річній фігурантці повідомили про підозру, їй загрожує до восьми років тюрми, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.

