У Харкові стане на один виш менше? Кабмін видав розпорядження, деталі

Харківську державну академію культури планують приєднати до Харківського національного університету мистецтв імені Івана Котляревського. Відповідне розпорядження прем’єр-міністра України Юлії Свириденко опублікували на сайті Кабміну.

В документі зазначається, ідею реорганізації запропонувало Міністерство культури.

Здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в ХДАК, продовжать навчання у складі університету мистецтв за обраними спеціальностями.

«Міністерству культури та стратегічних комунікацій здійснити в установленому порядку заходи, пов’язані із реорганізацією Харківської державної академії культури», – йдеться у повідомленні.

