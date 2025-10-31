Live
У Харкові стане на один виш менше? Кабмін видав розпорядження, деталі

Суспільство 15:34   31.10.2025
Вікторія Яковенко
Фото: Василь Голосний

Харківську державну академію культури планують приєднати до Харківського національного університету мистецтв імені Івана Котляревського. Відповідне розпорядження прем’єр-міністра України Юлії Свириденко опублікували на сайті Кабміну.

В документі зазначається, ідею реорганізації запропонувало Міністерство культури.

Здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в ХДАК, продовжать навчання у складі університету мистецтв за обраними спеціальностями.

«Міністерству культури та стратегічних комунікацій здійснити в установленому порядку заходи, пов’язані із реорганізацією Харківської державної академії культури», – йдеться у повідомленні.

ХГАК ликвидруют
Розпорядження Кабміну

Нагадаємо, у харківських вищих навчальних закладах продовжують з’являтися безпечні простори. Майже 1,5 тисячі квадратних метрів таких приміщень облаштували у Національному аерокосмічному університеті «Харківський авіаційний інститут». З 1 вересня у них навчаються 15% студентів вишу, й надалі цей показник хочуть підняти до 35-40%. Який вигляд мають безпечні авдиторії та що кажуть студенти – у репортажі МГ «Об’єктив».

Читайте також: ХОВА: за рік рівень стресу в маленьких українців зріс на 10% – дослідження

Автор: Вікторія Яковенко
