У Харкові стане на один виш менше? Кабмін видав розпорядження, деталі
Харківську державну академію культури планують приєднати до Харківського національного університету мистецтв імені Івана Котляревського. Відповідне розпорядження прем’єр-міністра України Юлії Свириденко опублікували на сайті Кабміну.
В документі зазначається, ідею реорганізації запропонувало Міністерство культури.
Здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в ХДАК, продовжать навчання у складі університету мистецтв за обраними спеціальностями.
«Міністерству культури та стратегічних комунікацій здійснити в установленому порядку заходи, пов’язані із реорганізацією Харківської державної академії культури», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у харківських вищих навчальних закладах продовжують з’являтися безпечні простори. Майже 1,5 тисячі квадратних метрів таких приміщень облаштували у Національному аерокосмічному університеті «Харківський авіаційний інститут». З 1 вересня у них навчаються 15% студентів вишу, й надалі цей показник хочуть підняти до 35-40%. Який вигляд мають безпечні авдиторії та що кажуть студенти – у репортажі МГ «Об’єктив».
Читайте також: ХОВА: за рік рівень стресу в маленьких українців зріс на 10% – дослідження
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вуз, кабмін, новини Харкова, распоряжение;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові стане на один виш менше? Кабмін видав розпорядження, деталі», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2025 в 15:34;