Ексвикладачу харківського вишу закидають допомогу РФ у створенні БпЛА «Герань»

Події 17:18   12.11.2025
Олена Нагорна
Ексвикладачу харківського вишу закидають допомогу РФ у створенні БпЛА «Герань»

12 листопада прокуратура завершила оголошення обвинувального акта колишньому викладачеві одного з харківських вишів. За версією слідства, протягом жовтня 2022 – серпня 2024 року він розробляв та передавав технічні матеріали, які могли бути використані Росією для створення ударних БпЛА, зокрема типу «Герань».

Як повідомляють в Офісі генпрокурора України, йдеться про системну підготовку та передачу РФ передпроєктних пропозицій, креслень та наукових звітів з технічними розрахунками двигунів та систем запуску.

“Експертиза підтвердила, що ці матеріали мають військове призначення і можуть бути використані для розробки, випробувань та виробництва бойових БпЛА. Передання таких технологій, за оцінкою фахівців, могло завдати шкоди обороноздатності України. Під час слідчих дій були вилучені електронні носії з листуванням і доказами пересилання технічних матеріалів російським співробітникам, залученим до виробництва дронів”, – йдеться в публікації.

Дії обвинуваченого кваліфікували за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України – пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб. На суді чоловік заявив, що провину не визнає.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, правоохоронці передали до суду справу 30-річного чоловіка. Слідство вважає, що він систематично ґвалтував неповнолітню падчерку.

Читайте також: Відчайдушний злочин: генератор вкрали з підприємства в Харкові

Автор: Олена Нагорна
