Приватизировала целый берег: у харьковчанки через суд забрали земли у реки

В Лозовском районе прокуратура через суд вернула в собственность государства земли водного фонда, которые были незаконно приватизированы и перепроданы харьковчанке. Речь идет о прибрежной полосе реки Берека, являющейся притоком Северского Донца.

В 2019 году Госгеокадастр бесплатно передал четырем гражданам в частную собственность участки сельхозназначения для ведения личного хозяйства. Сразу после оформления документов все участки выкупила одна жительница Харькова, сообщает областная прокуратура.

Часть этой земли расположена в пределах прибрежной защитной полосы реки Берека, где приватизация законодательно запрещена.

Учитывая нарушения, руководитель Лозовской окружной прокуратуры обратился с иском в суд. Тот отменил право частной собственности, прекратил государственную регистрацию и принял решение истребовать участки водного фонда в пользу государства.

После вступления решения в законную силу прокуратура будет контролировать его фактическое исполнение.

Как сообщала МГ «Объектив», около 14 га пруда в Богодуховском районе вернули в собственность громады.