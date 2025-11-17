День студента: сколько людей учатся на Харьковщине, сообщил облстат
Главное управление статистики в Харьковской области подготовило информацию к Международному дню студентов.
В частности, проинформировали, сколько колледжей и вузов функционируют в регионе по состоянию на начало учебного года. По данным облстата, в Харьковской области работают 27 учреждений профессионального высшего образования. Там учатся 22 тысяч студентов.
Также, добавили специалисты, в регионе функционируют 28 вузов, где учатся более 90 тысяч человек.
Отметим, 17 ноября – День студента. В этот день в 1804 году основали Харьковский университет (сейчас – ХНУ им. В.Н. Каразина). В 1939 году нацисты казнили лидеров студенческого протеста в Праге, штурмовали и закрыли местные вузы. В 1973 году военная хунта подавила восстание студентов Политехнического университета в Афинах. А в 1989-м со студенческой демонстрации началась «Бархатная революция» в Чехословакии.
