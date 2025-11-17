Live

На ремонте детской площадки в Харькове нажился подрядчик – прокуратура

Общество 14:49   17.11.2025
Виктория Яковенко
На ремонте детской площадки в Харькове нажился подрядчик – прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове присвоили 830 тысяч гривен, предназначенных для ремонта детской площадки. О подозрении сообщили предпринимателю.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в апреле 2021 года ФЛП заключил с городским советом договор на сумму почти 7,5 млн гривен. Соглашение касалось восстановления элементов благоустройства территории детской площадки на улице Грицевца.

Установлено, что в течение следующих месяцев там проводили строительные работы. По их результатам подрядчик оформил акты приема на общую сумму около 6 млн гривен

«Однако предприниматель внес в документы недостоверные сведения. Судебная строительно-техническая экспертиза подтвердила, что он значительно завысил объемы и стоимость фактически выполненных работ и примененных материалов, в частности касающихся насаждения цветников, подготовки почвы, его укрепления специальными материалами и засыпки декоративной корой», — выяснили правоохранители.

Затем ФЛП передал документы для подписания заказчику. В результате подрядчик избыточно получил более 830 тыс. грн от городского совета, что повлекло ущерб бюджету.

«Долгое время предприниматель скрывался от следствия. Правоохранители задержали его в Одесской области. По имеющимся данным, он планировал сбежать за границу», — добавили в прокуратуре.

Фигуранту вручили подозрение по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УКУ, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Ему уже избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внести 908 400 грн залога.

в Харькове нажились на ремонте детской площадке
Фото: Харьковская областная прокуратура
в Харькове нажились на ремонте детской площадке
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, в Харькове задержали трех мужчин, которые, по данным следствия, причастны к серии краж из частных домов. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, всего зафиксировали семь эпизодов воровства. Правоохранители установили, что фигуранты из корыстных побуждений проникали на территории частных домов и похищали ценные вещи. Ущерб составляет более 400 тыс. грн.

Читайте также: На берегу реки в Харькове хотели построить дом: как помешала прокуратура

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 17 ноября: удар по Балаклее, метро начали украшать
Новости Харькова – главное 17 ноября: удар по Балаклее, метро начали украшать
17.11.2025, 14:12
В прокуратуре показали обстрелянную Балаклею с высоты (видео с коптера)
В прокуратуре показали обстрелянную Балаклею с высоты (видео с коптера)
17.11.2025, 11:34
Трое погибших, есть раненые дети: удар «Искандерами» по Балаклее (дополнено)
Трое погибших, есть раненые дети: удар «Искандерами» по Балаклее (дополнено)
17.11.2025, 13:12
Сегодня 17 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 17 ноября 2025: какой праздник и день в истории
17.11.2025, 06:00
Праздник приближается? Где в Харькове уже украсили елку (фото)
Праздник приближается? Где в Харькове уже украсили елку (фото)
17.11.2025, 12:12
Снаряды времен Второй мировой войны нашли в поле на Харьковщине (фото)
Снаряды времен Второй мировой войны нашли в поле на Харьковщине (фото)
17.11.2025, 15:32

Новости по теме:

25.07.2025
Убийство на детской площадке в Харькове: полицейские задержали подозреваемого
20.06.2025
Женщина в Змиеве избила мальчиков на детской площадке – полиция
24.03.2025
Неизвестный БпЛА упал на детскую площадку в Харькове (фото)
28.03.2024
Свалку устроили на детской площадке жители поселка под Харьковом
15.01.2024
На строительстве детской площадки под Харьковом украли 400 тысяч: дело в суде


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На ремонте детской площадки в Харькове нажился подрядчик – прокуратура», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 ноября 2025 в 14:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове присвоили 830 тысяч гривен, предназначенных для ремонта детской площадки. О подозрении сообщили предпринимателю.".