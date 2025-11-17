На ремонте детской площадки в Харькове нажился подрядчик – прокуратура
В Харькове присвоили 830 тысяч гривен, предназначенных для ремонта детской площадки. О подозрении сообщили предпринимателю.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в апреле 2021 года ФЛП заключил с городским советом договор на сумму почти 7,5 млн гривен. Соглашение касалось восстановления элементов благоустройства территории детской площадки на улице Грицевца.
Установлено, что в течение следующих месяцев там проводили строительные работы. По их результатам подрядчик оформил акты приема на общую сумму около 6 млн гривен
«Однако предприниматель внес в документы недостоверные сведения. Судебная строительно-техническая экспертиза подтвердила, что он значительно завысил объемы и стоимость фактически выполненных работ и примененных материалов, в частности касающихся насаждения цветников, подготовки почвы, его укрепления специальными материалами и засыпки декоративной корой», — выяснили правоохранители.
Затем ФЛП передал документы для подписания заказчику. В результате подрядчик избыточно получил более 830 тыс. грн от городского совета, что повлекло ущерб бюджету.
«Долгое время предприниматель скрывался от следствия. Правоохранители задержали его в Одесской области. По имеющимся данным, он планировал сбежать за границу», — добавили в прокуратуре.
Фигуранту вручили подозрение по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УКУ, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Ему уже избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внести 908 400 грн залога.
Напомним, в Харькове задержали трех мужчин, которые, по данным следствия, причастны к серии краж из частных домов. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, всего зафиксировали семь эпизодов воровства. Правоохранители установили, что фигуранты из корыстных побуждений проникали на территории частных домов и похищали ценные вещи. Ущерб составляет более 400 тыс. грн.
