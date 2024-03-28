Свалку устроили на детской площадке жители поселка под Харьковом

На свалку в поселке Покотиловка Харьковской области, которую местные устроили прямо на детской площадке, неравнодушные пожаловались в органы контроля.

Мусор — полиэтиленовые пакеты и пластик — сбрасывали в детскую башню, сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

В ведомстве отмечают, что после их обращения Высочанский поселковый совет ликвидировал свалку.

«Чисто не там, где убирают, а там где не мусорят, поэтому каждый человек должен ответственно относиться к месту своего проживания, ведь это его обязанность перед будущими поколениями», — подчеркивают в Госпродпотребслужбе.

Ответственность за нарушение требований санитарного законодательства Украины и законодательства в сфере обращения с отходами предусмотрена ст. 42 и 82 КУоАП, а также ст. 325 УКУ.