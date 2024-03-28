Свалку устроили на детской площадке жители поселка под Харьковом
На свалку в поселке Покотиловка Харьковской области, которую местные устроили прямо на детской площадке, неравнодушные пожаловались в органы контроля.
Мусор — полиэтиленовые пакеты и пластик — сбрасывали в детскую башню, сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
В ведомстве отмечают, что после их обращения Высочанский поселковый совет ликвидировал свалку.
«Чисто не там, где убирают, а там где не мусорят, поэтому каждый человек должен ответственно относиться к месту своего проживания, ведь это его обязанность перед будущими поколениями», — подчеркивают в Госпродпотребслужбе.
Ответственность за нарушение требований санитарного законодательства Украины и законодательства в сфере обращения с отходами предусмотрена ст. 42 и 82 КУоАП, а также ст. 325 УКУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: госпродпотребслужба, детская площадка, мусор, покотиловка, свалка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 22:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На свалку в поселке Покотиловка, которую местные устроили прямо на детской площадке, неравнодушные пожаловались в органы контроля".