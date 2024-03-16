Строят больше 10 лет: когда запустят мусороперерабатывающий завод в Дергачах

Комплекс по переработке твердых бытовых отходов с системой сбора, утилизации полигонного газа и производства электроэнергии достраивают в городе Дергачи Харьковской области. Здание будущего завода завершено почти на 97%.

Об этом пишет пресс-служба ХОВА по итогам выездного заседания комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования.

По информации ХОВА, мощности предприятия позволят создать 152 новых рабочих места и перерабатывать 250 тысяч тонн ТБО в год. Линии будут проводить глубокую сортировку, переработку органики и подготовку к транспортировке. Оборудование завода сможет производить из полигонного газа более 16500 мВт электроэнергии в год.

Как отметил замначальника ХОВА Евгений Иванов, в начале прошлого года в регионе начали разрабатывать новый план обращения с отходами, предусматривающий строительство восьми модульных заводов.

Видео: ХОВА

«Общая стоимость реализации проекта — почти 260 миллионов евро. Финансирование предполагается за счет иностранных доноров и за счет громад. После полноценного запуска в работу всех заводов, мощности предприятий позволят перерабатывать все твердые бытовые отходы, что сделает невозможным создание свалок на территории Харьковской области», — сказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

По данным ХОВА, сейчас на Харьковщине есть 79 полигонов и свалок, при этом почти все они не соответствуют нормам экологической безопасности. Их общая площадь — 280 гектаров. В рамках проекта по кластерной системе обращения с отходами предприятия по переработке должны заработать в Дергачах и Чугуеве.

«Совместными усилиями будем искать оптимальные решения для ускорения реализации этого проекта. Убежден, что вскоре первое предприятие удастся запустить в работу», — отметил глава комитета ВР Олег Бондаренко.

Справка. Как сообщали в мэрии Харькова, в 2011 году для строительства мусороперерабатывающего завода ХОГА передала КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» горсовета в постоянное пользование 83 га земли, примыкающей к Дергачевскому полигону.

Летом 2016-го тогда первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов комментировал, что работа над созданием мусороперерабатывающего завода длится уже четыре года, а построить его планируют еще в течение трех лет. Сообщалось, что на строительство Харьков получит от Мирового банка 44 миллиона долларов.

В сентябре 2021 года Терехов уже в должности и.о. мэра Харькова сообщал, что новый комплекс по переработке ТБО в Дергачах выполняет 80% своих функций, а строительные работы завершены на 95%. Также рассматривалась идея строительства на полигоне круглогодичной горнолыжной трассы.

В феврале 2022 года, за несколько дней до начала полномасштабной войны, директор КП «Муниципальная компания обращения с отходами» Юрий Суярко сообщил, что на Дергачевском полигоне вскоре запустят сортировочную линию. Мусор будут делить на органические отходы, пластиковые, металлические изделия и стекло.