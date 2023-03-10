Опыт Евросоюза в обращении с отходами планируют внедрить на Харьковщине

В Харьковской области в этом году планируют разработать новый региональный план обращения с отходами, чтобы уже в 2024-м приступить к строительству.

Это поможет внедрить опыт Евросоюза в сферах защиты окружающей среды и противодействия климатическим изменениям, рассказал замначальника ХОВА Евгений Иванов на выездном заседании комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования в Харькове.

«Подобный проект уже успешно работает на Киевщине и еще в некоторых регионах Украины. У нас были сделаны первые шаги по разработке нового регионального плана управления отходами, который будет включать в себя нормальную логистику. Мы надеемся, что совместными усилиями за этот год именно осуществим разработку плана, технического задания проекта документации. И, возможно, что уже со следующего года сможем приступить к строительству», — сказал Иванов.

Планируется, что проект частично будет софинансироваться партнерами из ЕС. Также средства выделят из государственного бюджета.

Иванов сообщил, что сейчас на территории Харьковщины есть 79 мест удаления твердых бытовых отходов и 6 полигонов промышленных отходов.

«К сожалению, ранее допускались многочисленные правонарушения законодательства при эксплуатации бытовых отходов. Предыдущими программами пытались решить проблему, но она требует совсем другого подхода. Сейчас в этом вопросе поможет закон европейского образца по обращению с отходами, который приняли в прошлом году», — сказал Иванов.

Он добавил, что ранее было начато строительство современных комплексов по переработке отходов в Богодухове, Люботине, Волчанске. Сейчас в Волчанске строительство заморожено. В Богодухове первую очередь ввели в эксплуатацию в 2017 году.