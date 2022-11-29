Над харьковчанами поставили экологический эксперимент: он длился год

Экоактивисты установили корзину-мусорник возле дорожки в районе станции «Левада», превращенной харьковчанами в стихийную свалку.

В рамках эксперимента, названного «Чисто здесь», хотели проверить, изменится ли отношение людей и станут ли они кидать мусор в урну вместо того, чтобы выбрасывать по пути.

«Мы собрали деньги на приобретение и установку корзины-мусорника в районе железнодорожной станции Левада, Харьков, где каждый день примерно 100+ человек ходят по одной тропе на работу. Утром и днем ​​они идут по одному маршруту и ​​постоянно оставляют пустые бутылки, пачки, окурки, банки, пакеты и т.д. в овраге у железнодорожного пути», — напомнил суть эксперимента его организатор экоактивист Артем Приходько.

Как оказалось, даже появление одной урны может изменить людей. Теперь разбросанного вдоль всей дороги мусора нет. Более того, экоактивист отметил, что установленную им урну в течение девяти месяцев кто-то очищал. А сам мусоросборник стоит не поврежденный — без единой царапины.

«Вывод: установленная мусорная корзина возле мусорных свалок заставляет людей бросать мусор в урну, а не там, где вздумается.

Надо обустраивать контейнеры или мусорные корзины в местах, где это реально необходимо. Таким образом, есть возможность приучить людей к порядку и сделать наш город более аккуратным», — читает Приходько.

Читайте также: Корабль SpaceX Маска доставил в космос эксперимент школьников из Харькова

При этом желающим повторить его полезный опыт он дал важный практический совет: перед установкой мусорных контейнеров в районе стихийной свалки ее необходимо убрать.