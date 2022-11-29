Над харків’янами поставили екологічний експеримент: він тривав рік

Екоактивісти встановили кошик-смітник біля доріжки в районі станції “Левада”, перетвореної харків’янами на стихійне звалище.

У рамках експерименту, названого “Чисто тут”, хотіли перевірити, чи зміниться ставлення людей і чи вони кидатимуть сміття в урну замість того, щоб викидати по дорозі.

“Ми зібрали гроші на придбання та встановлення кошика-смітника в районі залізничної станції Левада, Харків, де щодня приблизно 100+ людей ходять однією стежкою на роботу. Вранці та вдень вони йдуть одним маршрутом і постійно залишають порожні пляшки, пачки, недопалки, банки, пакети тощо в яру біля залізничної колії”, – нагадав суть експерименту його організатор екоактивіст Артем Приходько.

Як виявилося, навіть поява одного мусорного баку змінити людей. Тепер розкиданого вздовж усієї дороги сміття немає. Більше того, екоактивіст зазначив, що встановлену ним урну протягом дев’яти місяців хтось очищав. А сам сміттєзбірник стоїть не пошкоджений – без жодної подряпини.

“Висновок: встановлений кошик для сміття біля сміттєзвалищ змушує людей кидати сміття в урну, а не там, де заманеться.

Треба облаштовувати контейнери або сміттєві кошики в місцях, де це реально необхідно. Таким чином, є можливість привчити людей до порядку і зробити наше місто акуратнішим”, – вважає Приходько.

При цьому охочим повторити його корисний досвід він дав важливу практичну пораду: перед встановленням контейнерів для сміття в районі стихійного звалища його необхідно прибрати.