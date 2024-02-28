Свалки ТБО нашли под Харьковом — экоинспекторы готовятся наказывать виновных

В Харьковском районе Харьковской области обнаружили несанкционированные свалки.

О свалках твердых бытовых отходов в городе Южный и поселке Слобожанское сообщила через сервис «ЭкоУгроза» неравнодушная жительница, сообщают в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

Экоинспекторы осмотрели указанные территории и установили, что отходы размещались на участках с твердым покрытием, что является нарушением законодательства.

Ведомство проводит мероприятия для привлечения виновных к административной ответственности по ст. 82 КУоАП.



Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области