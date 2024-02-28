Свалки ТБО нашли под Харьковом — экоинспекторы готовятся наказывать виновных
Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области
В Харьковском районе Харьковской области обнаружили несанкционированные свалки.
О свалках твердых бытовых отходов в городе Южный и поселке Слобожанское сообщила через сервис «ЭкоУгроза» неравнодушная жительница, сообщают в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.
Экоинспекторы осмотрели указанные территории и установили, что отходы размещались на участках с твердым покрытием, что является нарушением законодательства.
Ведомство проводит мероприятия для привлечения виновных к административной ответственности по ст. 82 КУоАП.
Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 21:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском районе Харьковской области обнаружили несанкционированные свалки".