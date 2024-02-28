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Свалки ТБО нашли под Харьковом — экоинспекторы готовятся наказывать виновных

Общество 21:27   28.02.2024
Елена Нагорная
Свалки ТБО нашли под Харьковом — экоинспекторы готовятся наказывать виновных Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

В Харьковском районе Харьковской области обнаружили несанкционированные свалки. 

О свалках твердых бытовых отходов в городе Южный и поселке Слобожанское сообщила через сервис «ЭкоУгроза» неравнодушная жительница, сообщают в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

Экоинспекторы осмотрели указанные территории и установили, что отходы размещались на участках с твердым покрытием, что является нарушением законодательства.

Ведомство проводит мероприятия для привлечения виновных к административной ответственности по ст. 82 КУоАП.


Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 21:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском районе Харьковской области обнаружили несанкционированные свалки".