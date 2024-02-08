45 тонн мусора поймал в реке Уды уловитель, который установили перед войной

Мусорный уловитель «Trash killer», установленный на Харьковщине, продолжает защищать реку Уды от мусорных потоков даже под обстрелами.

О результатах работы оборудования, которое установили в ноябре 2021 года, отчитался автор идеи — организатор и идеолог акции «Чистые Уды» Артем Приходько.

«За 2+ года работы «Trash killer» поймал около 45!!! тонн разного хлама. А теперь представьте, что было бы, если бы этого сооружения не было. Весь мусор постепенно собирался бы дальше на корягах в воде. И судьба реки была под огромной угрозой.

Но теперь поток мусора из города и ближайших сел контролируется, дальше главное регулярно очищать корзину мусорного улавливателя и ухаживать за ней», — поделился Приходько.

Он сообщил, что «Trash killer» показал высокую эффективность, а потому активист не отказывается от мечты установить подобное оборудование на реках по всей территории Украины.

Напомним первый в Украине мусорный уловитель запустили на Жихорской плотине на реке Уды в ноябре 2021 года. Плывущий по реке мусор задерживают понтоны, а затем отходы попадают в корзину мусоросборника. Мусор из корзины сортируют и утилизируют.