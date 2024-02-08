45 тонн сміття спіймав у річці Уди уловлювач, який встановили перед війною
Сміттєвий уловлювач “Trash killer”, встановлений на Харківщині, продовжує захищати річку Уди від сміттєвих потоків навіть під обстрілами.
Про результати роботи обладнання, яке встановили в листопаді 2021 року, прозвітував автор ідеї – організатор та ідеолог акції “Чисті Уди” Артем Приходько.
“За 2+ роки роботи “Trash killer” зловив близько 45 !!! тонн різного непотребу. А тепер уявіть, що було б, якби цієї споруди не існувало. Усе сміття поступово збиралося б далі на корчах з води. І доля річки була б під величезною загрозою. Але тепер потік сміття з міста та найближчих сіл контролюється, далі головне регулярно очищувати кошик сміттєвого уловлювача та доглядати за ним“, — поділився Приходько.
Він повідомив, що “Trash killer” показав високу ефективність, тому активіст не відмовляється від мрії встановити подібне обладнання на річках по всій території України.
Читайте також: Попри обстріли – у Харкові очистили сміттєуловлювач на річці Уди (відео)
Нагадаємо, перший в Україні сміттєвий уловлювач запустили на Жихорській греблі на річці Уди в листопаді 2021 року. Сміття, що пливе по річці, затримують понтони, а потім відходи потрапляють у кошик сміттєзбірника. Сміття з кошика сортують та утилізують.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Trash Killer, мусор, новини Харкова, приходько, река, уды, экология;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «45 тонн сміття спіймав у річці Уди уловлювач, який встановили перед війною»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 09:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сміттєвий уловлювач “Trash killer”, встановлений на Харківщині, продовжує захищати річку Уди від сміттєвих потоків навіть під обстрілами".