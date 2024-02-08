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45 тонн сміття спіймав у річці Уди уловлювач, який встановили перед війною

Суспільство 09:23   08.02.2024
Оксана Горун
45 тонн сміття спіймав у річці Уди уловлювач, який встановили перед війною

Сміттєвий уловлювач “Trash killer”, встановлений на Харківщині, продовжує захищати річку Уди від сміттєвих потоків навіть під обстрілами.

Про результати роботи обладнання, яке встановили в листопаді 2021 року, прозвітував автор ідеї – організатор та ідеолог акції “Чисті Уди” Артем Приходько.

За 2+ роки роботи “Trash killer” зловив близько 45 !!! тонн різного непотребу. А тепер уявіть, що було б, якби цієї споруди не існувало. Усе сміття поступово збиралося б далі на корчах з води. І доля річки була б під величезною загрозою. Але тепер потік сміття з міста та найближчих сіл контролюється, далі головне регулярно очищувати кошик сміттєвого уловлювача та доглядати за ним“, — поділився Приходько.

Він повідомив, що “Trash killer” показав високу ефективність, тому активіст не відмовляється від мрії встановити подібне обладнання на річках по всій території України.

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Нагадаємо, перший в Україні сміттєвий уловлювач  запустили на Жихорській греблі   на річці Уди в листопаді 2021 року. Сміття, що пливе по річці, затримують понтони, а потім відходи потрапляють у кошик сміттєзбірника. Сміття з кошика  сортують та утилізують.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 09:23;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сміттєвий уловлювач “Trash killer”, встановлений на Харківщині, продовжує захищати річку Уди від сміттєвих потоків навіть під обстрілами".