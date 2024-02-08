45 тонн сміття спіймав у річці Уди уловлювач, який встановили перед війною

Сміттєвий уловлювач “Trash killer”, встановлений на Харківщині, продовжує захищати річку Уди від сміттєвих потоків навіть під обстрілами.

Про результати роботи обладнання, яке встановили в листопаді 2021 року, прозвітував автор ідеї – організатор та ідеолог акції “Чисті Уди” Артем Приходько.

“За 2+ роки роботи “Trash killer” зловив близько 45 !!! тонн різного непотребу. А тепер уявіть, що було б, якби цієї споруди не існувало. Усе сміття поступово збиралося б далі на корчах з води. І доля річки була б під величезною загрозою. Але тепер потік сміття з міста та найближчих сіл контролюється, далі головне регулярно очищувати кошик сміттєвого уловлювача та доглядати за ним“, — поділився Приходько.

Він повідомив, що “Trash killer” показав високу ефективність, тому активіст не відмовляється від мрії встановити подібне обладнання на річках по всій території України.

Нагадаємо, перший в Україні сміттєвий уловлювач запустили на Жихорській греблі на річці Уди в листопаді 2021 року. Сміття, що пливе по річці, затримують понтони, а потім відходи потрапляють у кошик сміттєзбірника. Сміття з кошика сортують та утилізують.