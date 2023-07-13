Из Харькова с начала июля вывезли более 65 тысяч мусора
Фото: пресс-служба ХГС
Бригады КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» с 1 по 12 июля вывезли 66 тыс. куб. м бытовых отходов.
Как сообщили на предприятии, было вывезено 54,9 тыс. куб. м ТБО и 11,1 тыс. куб. м крупногабаритных отходов.
По словам директора КВБО Алексея Артикуленко, также бригады предприятия измельчали и вывозили ветки и деревья, которые были повалены в результате стихийных ливней. Кроме того, вместе с активистами и неравнодушными харьковчанами предприятие продолжило работу по предупреждению случаев неправильной парковки возле мусорных контейнеров и несанкционированного выброса бытовых отходов, благодаря чему таких эпизодов стало меньше.
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 20:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» с 1 по 12 июля вывезли 66 тыс. куб. м бытовых отходов".