В Харькове обустраивают площадки для мусорных контейнеров

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» в текущем году планирует обустроить около 400 площадок для размещения мусорных контейнеров в разных районах Харькова.

Как отметили на предприятии, для этого готовятся бетонные основания. Их обносят металлическим ограждением, которое может быть легко отремонтировано или частично заменено в случае его повреждения. В июне такие работы проводились в Холодногорском районе, а после их завершения продолжатся в Новобаварском.

«Новые контейнерные площадки выглядят более эстетично. Также размещение контейнеров в огражденной зоне предотвращает разбрасывание бытовых отходов, а бетонная основа обеспечивает удобство транспортировки баков и выгрузки бытовых отходов работниками предприятия», — отметил директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко.