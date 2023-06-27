Live
  • Вторник 27.06.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.92
    • 🟢

В Харькове обустраивают площадки для мусорных контейнеров

Общество 17:03   27.06.2023
Оксана Якушко
В Харькове обустраивают площадки для мусорных контейнеров

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» в текущем году планирует обустроить около 400 площадок для размещения мусорных контейнеров в разных районах Харькова.

Как отметили на предприятии, для этого готовятся бетонные основания. Их обносят металлическим ограждением, которое может быть легко отремонтировано или частично заменено в случае его повреждения. В июне такие работы проводились в Холодногорском районе, а после их завершения продолжатся в Новобаварском.

«Новые контейнерные площадки выглядят более эстетично. Также размещение контейнеров в огражденной зоне предотвращает разбрасывание бытовых отходов, а бетонная основа обеспечивает удобство транспортировки баков и выгрузки бытовых отходов работниками предприятия», — отметил директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко.

Читайте также: В Харькове завершают замену мусорных контейнеров (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Противник начал серию атак на Купянском и Лиманском направлениях — Машовец
Противник начал серию атак на Купянском и Лиманском направлениях — Машовец
27.06.2023
Терехов: Худшая ситуация в Харькове – с противорадиационными укрытиями
Терехов: Худшая ситуация в Харькове – с противорадиационными укрытиями
27.06.2023
Терехов уволил ответственного за укрытия, еще один чиновник получил выговор
Терехов уволил ответственного за укрытия, еще один чиновник получил выговор
27.06.2023
В Харькове трех коммунальщиков оштрафовали за премию начальника
В Харькове трех коммунальщиков оштрафовали за премию начальника
27.06.2023
Синегубов сообщил подробности об обстрелах Харьковщины за сутки
Синегубов сообщил подробности об обстрелах Харьковщины за сутки
27.06.2023
«Двигаемся дальше»: Силы обороны освободили еще одно село в Донецкой области
«Двигаемся дальше»: Силы обороны освободили еще одно село в Донецкой области
26.06.2023

Новости по теме:

17:03
В Харькове обустраивают площадки для мусорных контейнеров
16:11
«Касательно Харькова и Пушкина – давняя история» — Синегубов о вывеске театра
16:05
Все 4265 укрытий планируют привести в готовность на Харьковщине – Синегубов
15:30
Терехов: Худшая ситуация в Харькове – с противорадиационными укрытиями
15:08
Терехов уволил ответственного за укрытия, еще один чиновник получил выговор

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове обустраивают площадки для мусорных контейнеров»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 17:03;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» в текущем году планирует обустроить около 400 площадок для размещения мусорных контейнеров в разных районах Харькова.".