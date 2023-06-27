В Харькове обустраивают площадки для мусорных контейнеров
КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» в текущем году планирует обустроить около 400 площадок для размещения мусорных контейнеров в разных районах Харькова.
Как отметили на предприятии, для этого готовятся бетонные основания. Их обносят металлическим ограждением, которое может быть легко отремонтировано или частично заменено в случае его повреждения. В июне такие работы проводились в Холодногорском районе, а после их завершения продолжатся в Новобаварском.
«Новые контейнерные площадки выглядят более эстетично. Также размещение контейнеров в огражденной зоне предотвращает разбрасывание бытовых отходов, а бетонная основа обеспечивает удобство транспортировки баков и выгрузки бытовых отходов работниками предприятия», — отметил директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 17:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» в текущем году планирует обустроить около 400 площадок для размещения мусорных контейнеров в разных районах Харькова.".