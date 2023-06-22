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В Харькове завершают замену мусорных контейнеров

Общество 10:26   22.06.2023
Оксана Горун
В Харькове завершают замену мусорных контейнеров Фото: пресс-служба ХГС

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» в течение месяца установит 50 новых контейнеров для сбора ТБО в разных районах Харькова.

Как сообщил заместитель директора по организационным вопросам КП «КВБО» Артем Семикопенко, тем самым предприятие завершит замену металлических контейнеров на пластиковые, которые отвечают европейским стандартам.

«Новые контейнеры более легки и удобны в эксплуатации. Они имеют герметичную крышку, легко перемещаются и обладают лучшими санитарно-гигиеническими свойствами, чем металлические. Несмотря на сложные обстоятельства, наше предприятие продолжает развиваться, обновлять оборудование, заботясь о поддержке чистоты и экологии в Харькове», — отметил он.

В Харькове меняют мусорные контейнеры на пластиковые
Фото: пресс-служба ХГС

На новых контейнерах размещены информационные наклейки, напоминающие водителям об административной ответственности за неправильную парковку автомобилей, которая препятствует проезду спецтранспорта.

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На днях новые пластиковые контейнеры были установлены во дворе дома по пр. Героев Харькова, 298.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 10:26;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» в течение месяца установит 50 новых контейнеров для сбора ТБО в разных районах Харькова".