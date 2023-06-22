В Харькове завершают замену мусорных контейнеров

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» в течение месяца установит 50 новых контейнеров для сбора ТБО в разных районах Харькова.

Как сообщил заместитель директора по организационным вопросам КП «КВБО» Артем Семикопенко, тем самым предприятие завершит замену металлических контейнеров на пластиковые, которые отвечают европейским стандартам.

«Новые контейнеры более легки и удобны в эксплуатации. Они имеют герметичную крышку, легко перемещаются и обладают лучшими санитарно-гигиеническими свойствами, чем металлические. Несмотря на сложные обстоятельства, наше предприятие продолжает развиваться, обновлять оборудование, заботясь о поддержке чистоты и экологии в Харькове», — отметил он.

На новых контейнерах размещены информационные наклейки, напоминающие водителям об административной ответственности за неправильную парковку автомобилей, которая препятствует проезду спецтранспорта.

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На днях новые пластиковые контейнеры были установлены во дворе дома по пр. Героев Харькова, 298.