У Харкові завершують заміну сміттєвих контейнерів

КП “Комплекс з вивозу побутових відходів” протягом місяця встановить 50 нових контейнерів для збору ТПВ у різних районах Харкова.

Як повідомив заступник директора з організаційних питань КП “КВПВ” Артем Семикопенко, таким чином підприємство завершить заміну металевих контейнерів на пластикові, які відповідають європейським стандартам.

“Нові контейнери легші та зручніші в експлуатації. Вони мають герметичну кришку, легко переміщаються і мають кращі санітарно-гігієнічні властивості, ніж металеві. Попри складні обставини, наше підприємство продовжує розвиватися, оновлювати обладнання, дбаючи про підтримку чистоти та екології в Харкові”, – зазначив він.

На нових контейнерах розміщені інформаційні наклейки, які нагадують водіям про адміністративну відповідальність за неправильне паркування автомобілів, яке перешкоджає проїзду спецтранспорту.

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Днями нові пластикові контейнери було встановлені у дворі будинку на пр. Героїв Харкова, 298.