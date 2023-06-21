КВПВ попереджає про відповідальність за незаконне викидання відходів
КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» попереджає харків’ян та підприємців про відповідальність за незаконне викидання відходів у не відведених для цього місцях.
Як повідомили на підприємстві, 20 травня у пров. Рогатинському було виявлене несанкціоноване звалище. Тоді з місцевими жителями провели профілактичні бесіди, а робітники КВПВ сміття прибрали. Незважаючи на це, рівно за місяць на тому ж місці утворилося таке ж звалище.
Начальник відділу контролю КП «КВПВ» Андрій Пісклов зазначив, що цього разу буде докладено всіх зусиль, щоб встановити осіб, причетних до цього, та притягнути їх до адміністративної відповідальності. За його словами, таке порушення карається штрафом у розмірі від 340 до 1,7 тис. грн.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 18:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» попереджає харків’ян та підприємців про відповідальність за незаконне викидання відходів у не відведених для цього місцях.".