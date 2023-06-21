КВБО предупреждает об ответственности за незаконное выбрасывание отходов
КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» предупреждает харьковчан и предпринимателей об ответственности за выбрасывание отходов в не отведенных для этого местах.
Как сообщили на предприятии, 20 мая в пер. Рогатинском была обнаружена несанкционированная свалка. Тогда с местными жителями провели профилактические беседы, а рабочие КВБО мусор убрали. Несмотря на это, ровно через месяц на том же месте образовалась такая же свалка.
Начальник отдела контроля КП «КВБО» Андрей Писклов отметил, что на этот раз будут приложены все усилия, чтобы установить лиц, причастных к этому, и привлечь их к административной ответственности. По его словам, такое нарушение карается штрафом в размере от 340 до 1,7 тыс. грн.
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 18:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» предупреждает харьковчан и предпринимателей об ответственности за выбрасывание отходов в не отведенных для этого местах.".