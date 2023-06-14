В Индустриальном районе Харькова ликвидировали стихийную свалку
КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» ликвидировало стихийную свалку на улице Библика в Индустриальном районе Харькова.
О свалке предприятию стало известно из обращений харьковчан и сообщений в мессенджерах и соцсетях. В течение суток бытовые отходы, оставленные неизвестными, вывезли. Личности нарушителей устанавливаются, пишет пресс-служба горсовета.
Директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко поблагодарил харьковчан, которые сообщают о случаях незаконного выброса бытовых отходов, и попросил присылать фото- и видеоматериалы, которые позволят установить причастных.
«Если вы стали свидетелем незаконного выброса мусора, сообщите об этом на наше предприятие, в райадминистрацию или полицию. Тем самым вы помогаете не только улучшить экологическую ситуацию, но и избежать повторения таких случаев», — отметил Алексей Артикуленко.
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 18:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» ликвидировало стихийную свалку на улице Библика в Индустриальном районе Харькова.".