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Харьковчан просят сообщать о стихийных свалках

Общество 18:11   16.05.2023
Оксана Горун
Харьковчан просят сообщать о стихийных свалках Фото: пресс-служба ХГС

КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» просит харьковчан сообщать о случаях несанкционированного накопления мусора.

Как сообщили на предприятии, некоторые учреждения, предприятия и физические лица сбрасывают отходы в запрещенных для этого местах — вблизи частного сектора, на свободных от застроек территориях, в лесопосадках в пределах города и т. д.

Сообщить об обнаруженной свалке можно по тел.: (063) 823-07-21 или на электронный адрес: kp_mkpv@ukr.net. В сообщении или письме необходимо указать адрес или геокоординаты, приложить фотографию свалки, дать информацию о загрязнителе, например, фото автомобиля с номерным знаком.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 18:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» просит харьковчан сообщать о случаях несанкционированного накопления мусора".