Харьковчан просят сообщать о стихийных свалках
Фото: пресс-служба ХГС
КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» просит харьковчан сообщать о случаях несанкционированного накопления мусора.
Как сообщили на предприятии, некоторые учреждения, предприятия и физические лица сбрасывают отходы в запрещенных для этого местах — вблизи частного сектора, на свободных от застроек территориях, в лесопосадках в пределах города и т. д.
Сообщить об обнаруженной свалке можно по тел.: (063) 823-07-21 или на электронный адрес: kp_mkpv@ukr.net. В сообщении или письме необходимо указать адрес или геокоординаты, приложить фотографию свалки, дать информацию о загрязнителе, например, фото автомобиля с номерным знаком.
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 18:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» просит харьковчан сообщать о случаях несанкционированного накопления мусора".