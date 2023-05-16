Харків’ян просять повідомляти про стихійні звалища
КП “Муніципальна компанія поводження з відходами” просить харків’ян повідомляти про випадки несанкціонованого накопичення сміття.
Як повідомили на підприємстві, деякі установи, підприємства та фізичні особи скидають відходи у заборонених для цього місцях – поблизу приватного сектору, на вільних від забудов територіях, в лісопосадках у межах міста тощо.
Повідомити про виявлене сміттєзвалище можна за тел.: (063) 823-07-21 або на електронну адресу: kp_mkpv@ukr.net. У повідомленні чи листі необхідно вказати адресу чи геокоординати, додати фотографію звалища, дати інформацію про забруднювача, наприклад, фото автомобіля з номерним знаком.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 18:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Муніципальна компанія поводження з відходами” просить харків’ян повідомляти про випадки несанкціонованого накопичення сміття".