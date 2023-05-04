У Харкові триває впорядкування меморіальних комплексів та кладовищ

КП “Ритуал” продовжує впорядкування меморіальних комплексів та міських цвинтарів у рамках двомісячника “Зелена весна”.

Як повідомили на підприємстві, робітники садять квіти та облаштовують газони, косять поросль та аварійний сухостій, вивозять сміття, проводять ремонтні роботи та санітарне прибирання території.

Нагадаємо, що відвідування міських кладовищ №13 (вул. Пушкінська, 108), №15 (вул. Володі Дубініна), №16 (сел. Кулиничі, вул. Сьомої Гвардійської Армії), №17 (вул. Курочкіна Гора, 1) заборонено через можливу наявність там вибухонебезпечних предметів.

Інформацію щодо ритуальних послуг можна отримати в диспетчерській службі за тел.: 16-40, (057) 712-10-34 та на офіційних сторінках КП “Ритуал” у соціальних мережах.