В Харькове продолжается благоустройство мемориальных комплексов и кладбищ
Фото: пресс-служба ХГС
КП «Ритуал» продолжает благоустройство мемориальных комплексов и городских кладбищ в рамках двухмесячника «Зеленая весна».
Как сообщили на предприятии, рабочие сажают цветы и обустраивают газоны, убирают поросль и аварийный сухостой, вывозят мусор, проводят ремонтные работы и санитарную уборку территории.
Напомним, что посещение городских кладбищ №13 (ул. Пушкинская, 108), №15 (ул. Володи Дубинина), №16 (пос. Кулиничи, ул. Седьмой Гвардейской Армии), №17 (ул. Курочкина Гора, 1) запрещено из-за возможного наличия там взрывоопасных предметов.
Информацию о ритуальных услугах можно получить в диспетчерской службе по тел.: 16-40, (057) 712-10-34 и на официальных страницах КП «Ритуал» в социальных сетях.
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 10:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Ритуал» продолжает благоустройство мемориальных комплексов и городских кладбищ в рамках двухмесячника «Зеленая весна»".