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В Харькове продолжается благоустройство мемориальных комплексов и кладбищ

Общество 10:58   04.05.2023
Оксана Горун
В Харькове продолжается благоустройство мемориальных комплексов и кладбищ Фото: пресс-служба ХГС

КП «Ритуал» продолжает благоустройство мемориальных комплексов и городских кладбищ в рамках двухмесячника «Зеленая весна».

Как сообщили на предприятии, рабочие сажают цветы и обустраивают газоны, убирают поросль и аварийный сухостой, вывозят мусор, проводят ремонтные работы и санитарную уборку территории.

Напомним, что посещение городских кладбищ №13 (ул. Пушкинская, 108), №15 (ул. Володи Дубинина), №16 (пос. Кулиничи, ул. Седьмой Гвардейской Армии), №17 (ул. Курочкина Гора, 1) запрещено из-за возможного наличия там взрывоопасных предметов.

Информацию о ритуальных услугах можно получить в диспетчерской службе по тел.: 16-40, (057) 712-10-34 и на официальных страницах КП «Ритуал» в социальных сетях.

В Харькове наводят порядок на городских кладбищах
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове наводят порядок на городских кладбищах 2
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове наводят порядок на городских кладбищах 4
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове наводят порядок на городских кладбищах 5
Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове наводят порядок на городских кладбищах 6

В Харькове наводят порядок на городских кладбищах 7
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове наводят порядок на городских кладбищах 8
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 10:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Ритуал» продолжает благоустройство мемориальных комплексов и городских кладбищ в рамках двухмесячника «Зеленая весна»".