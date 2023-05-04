В Харькове продолжается благоустройство мемориальных комплексов и кладбищ

КП «Ритуал» продолжает благоустройство мемориальных комплексов и городских кладбищ в рамках двухмесячника «Зеленая весна».

Как сообщили на предприятии, рабочие сажают цветы и обустраивают газоны, убирают поросль и аварийный сухостой, вывозят мусор, проводят ремонтные работы и санитарную уборку территории.

Напомним, что посещение городских кладбищ №13 (ул. Пушкинская, 108), №15 (ул. Володи Дубинина), №16 (пос. Кулиничи, ул. Седьмой Гвардейской Армии), №17 (ул. Курочкина Гора, 1) запрещено из-за возможного наличия там взрывоопасных предметов.

Информацию о ритуальных услугах можно получить в диспетчерской службе по тел.: 16-40, (057) 712-10-34 и на официальных страницах КП «Ритуал» в социальных сетях.