В Індустріальному районі Харкова ліквідували стихійне звалище
КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» ліквідувало стихійне звалище на вулиці Біблика в Індустріальному районі Харкова.
Про звалище підприємству стало відомо зі звернень харків’ян та повідомлень у месенджерах та соцмережах. Протягом доби побутові відходи, які залишили невідомі, вивезли. Особи порушників встановлюються, пише пресслужба міськради.
Директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко подякував харків’янам, які повідомляють про випадки незаконного викидання побутових відходів, і попросив надсилати фото- та відеоматеріали, які дозволять встановити причетних до цього осіб.
«Якщо ви стали свідком незаконного викидання сміття, повідомте про це на наше підприємство, в райадміністрацію чи поліцію. Тим самим ви допомагаєте не лише покращити екологічну ситуацію, а й запобігти повторенню таких випадків», – зазначив Артикуленко.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 18:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» ліквідувало стихійне звалище на вулиці Біблика в Індустріальному районі Харкова.".